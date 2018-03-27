أسعار الإيجارات والمبيعات السكنية تواصل تراجعها بأبوظبي ودبي

الشارقة 24:



أعلنت "ريدن" REIDIN، الشركة الرائدة في توفير البيانات التحليلية الشاملة والمتعمقة، حول القطاع العقاري في الأسواق الناشئة، عن إصدار نتائج مؤشراتها لأسعار العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهر فبراير 2018.



وتم تصميم هذه المؤشرات لتكون بمثابة مقياسٍ مرجعي موثوق وثابت لمبيعات المساكن وأسعار الإيجارات في دبي وأبوظبي؛ وهي تهدف إلى قياس متوسط الفروق في أسعار المنازل، في مناطق جغرافيّة معينة واستناداً إلى جدول زمني محدد.



استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار مبيع العقارات بدبي



وتشير نتائج مؤشرات أسعار العقارات السكنية إلى انخفاض مؤشر أسعار جميع العقارات السكنية في دبي بمقدار 0.9 نقطة، ليتراجع من 249.6 إلى 248.7 نقطة، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 0.36% خلال شهر فبراير 2018، كما تراجعت أسعار العقارات بنسبة 4.11% على أساس سنوي، وسجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً خلال نفس الفترة بواقع 0.28% على أساس شهري، وبنسبة 4.12% على أساس سنوي، وشهدت أسعار مبيعات الفلل في دبي كذلك انخفاضاً بنسبة 0.70% على أساس شهري، و4.08% على أساس سنوي.



التراجع بالمبيعات ينعكس على أسعار الإيجارات



وشهد مؤشر أسعار تأجير جميع العقارات السكنية في دبي، انخفاضاً بواقع 0.2 نقطة، ليتراجع بذلك من 88.3 إلى 88.1 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضاً بواقع 0.27% خلال شهر فبراير 2018، وبنسبة 7.06 % على أساس سنوي، وسجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً في شهر فبراير 2018 بواقع 0.05% على أساس شهري، وبنسبة 6.50% على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار تأجير الفلل خلال شهر فبراير 2018، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 1.60% على أساس شهري، و10.22% على أساس سنوي.



تراجع أسعار الإيجارات والمبيعات بأبوظبي



وشهد مؤشر أسعار المبيع لجميع العقارات السكنية في أبوظبي انخفاضاً بواقع 1.0 نقطة، ليتراجع من 91.4 إلى 90.4 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضاً بواقع 1.06% خلال شهر فبراير 2018، وبنسبة 7.98 % على أساس سنوي، وسجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً خلال نفس الفترة بواقع 1.04% على أساس شهري، وبنسبة 9.15% على أساس سنوي. وشهدت أسعار مبيعات الفلل كذلك انخفاضاً بنسبة 1.14% على أساس شهري، و4.18% على أساس سنوي.



كما وشهد مؤشر أسعار تأجير جميع العقارات السكنية في أبوظبي انخفاضاً بواقع 0.9 نقطة، ليتراجع بذلك من 87.8 إلى 86.9 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضاً بواقع 1.08% خلال شهر فبراير 2018، وبنسبة 10.74 % على أساس سنوي، وسجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً خلال نفس الفترة بنسبة 1.12% على أساس شهري، و11.08% على أساس سنوي، بالمقابل، انخفضت أسعار تأجير الفلل خلال يناير الماضي بنسبة 0.92% على أساس شهري وبنسبة 9.49% على أساس سنوي.