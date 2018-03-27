93 % نسبة رضا المتعاملين في "اقتصادية الشارقة" 2017

الشارقة 24:

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نسبة 93% في رضا المتعاملين في العام 2017، وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.



وأظهر الاستبيان الذي أجرته الدائرة على عينة عشوائية من المتعاملين، أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة المقدمة من خلال مراكز الخدمة "تسهيــل" لعام 2017، بلغت 94% في حين وصلت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية للعام نفسه 96%، وفيما يختص بنسبة رضا المتعاملين عن خدمات "حماية المستهلك" للعام الماضي، وصلت إلى 63%، في حين حققت نسبة رضا المشتكين لعام 2017 ما نسبته 61%.



وتعكس نتائج الاستبيان نجاح اقتصادية الشارقة في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الإلكترونية والذكية، بما يشمل السلاسة في تقديم الخدمة، وكذلك تقديم الخدمة عن طريق قنوات متعددة، مع مراعاة إمكانية الوصول إليها بسهولة، على أساس كبير من الدقة والمهنية.



وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن حرص الدائرة للتعرف على مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز، على مستوى الفروع والإدارات والأقسام والأفراد، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يحقق الرقي والازدهار للإمارة، وهذا ما وجه به أيضاً سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي.



من جهتها أوضحت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الدائرة اتخذت عدة إجراءات تحسينية إزاء الدراسة، من أجل زيادة مستوى رضا المتعاملين، وذلك من خلال اجتماع الإدارة العليا الشهري، وجهود مكتب المتابعة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، ووضع خطط تطويرية في مجال خدمة المتعاملين، كما أن الدائرة تتبنى أفضل الممارسات، وبشكل مستمر، فيما يخص المنهجيات الحديثة في جودة رضا المتعاملين.