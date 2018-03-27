مليار درهم التداول العقاري في "الشرقية" و"الوسطى" من الشارقة

الشارقة 24:

صرح عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المنطقة الشرقية والوسطى، شهدت إنشاء مشاريع استثمارية وسياحية، حفزت الحركة العقارية في المنطقة، وأعلن المنصوري عن إجمالي عدد معاملات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية للعام 2017 والتي بلغت 16,409 معاملات، بحجم تداول يقدر بـ 1.1 مليار درهم.

وقد تصدرت العقارات التجارية في المنطقة الوسطى بعدد 65 عقاراً، أما في المنطقة الشرقية فقد ارتفعت معاملات البيع في 2017 بنسبة 28.7%، وتصدرت العقارات السكنية معاملات البيع بنحو 263 معاملة منها 161 أرضاً فضاء و102 أرض مبنية، كما بلغ إجمالي عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، عدد 2678 مستثمراً، منهم 2644 مستثمراً إماراتياً، 34 مستثمراً خليجياً.

الحراي الصناعية في الصدارة

وتفصيلاً كشف سليمان النقبي مدير فرع خورفكان ودبا الحصن، بأن تداول المستثمرين في مدينة خورفكان بلغ 186 عقاراً، وذلك في 16 منطقة، حيث تركزت معاملات البيع في مناطق الحراي الصناعية بواقع 54 معاملة، والحراي التجارية بواقع 34 معاملة، ومنطقة حياوة بـ 19 معاملة، فيما توزعت 79 معاملة أخرى على بقية المناطق، ومن ناحية أخرى، توزعت العقارات المتداولة في معاملات البيع ما بين أرض فضاء بواقع 118 معاملة، بمساحة 681,504 قدم2، وأرض مبنية بـ 62 معاملة، ومساحة تقدر بـ 356,466 قدم2، فيما حققت الأرض المزروعة 6 معاملات بمساحة 200,077 قدم2.

أما بالنسبة لمدينة دبا الحصن فقد تم تنفيذ 37 معاملة، وذلك في 6 مناطق، وحافظت منطقة حي الشمالي على صدارة التداولات بواقع 15 معاملة، في عام 2017، تليها منطقة حي الغربي بواقع 10 معاملات، ثم حي المهلب بواقع 6 معاملات، فيما توزعت باقي المعاملات على حي السيح وحي الدوب بإجمالي 6 معاملات، وقد توزعت العقارات المتداولة في معاملات البيع ما بين أرض فضاء بواقع 24 معاملة بمساحة 101,771 قدم2، وأرض مبنية بـ 13 معاملة بمساحة 41,947 قدم2، فيما بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، عدد 223 معاملة، إلى جانب 133 معاملة رهن و8,256 شهادة إفادة.

300 معاملة بيع في كلباء

ومن جانبه صرح خالد إبراهيم مدير فرع كلباء، أن المدينة شهدت تنفيذ 302 معاملة بيع في 24 منطقة، تصدرتها صناعية كلباء بواقع 71 معاملة، وحلت ثانياً منطقة تجارية سور كلباء بـ 54 معاملة، تلتها منطقة الساف بـ 43 معاملة، فيما توزعت 168 معاملة على باقي المناطق.

162 معاملة بيع في الوسطى

ومن جانبه أفاد عبد الله بن سلومة، مدير فرع المنطقة الوسطى أن الفرع يعبتر أحدث فروع الدائرة، وتم افتتاحه في أكتوبر الماضي ويقدم خدماته للملاك والمتعاملين، في مدن الذيد ومليحة والبطائح والمدام، وكشف بن سلومة أن عدد معاملات البيع المنفذة في المنطقة قد بلغ 162 معاملة، ما يمثل انخفاضاً مقارنة بمعاملات بيع العام المنصرم.

وقد توزعت على 28 منطقة، حيث رصدت منطقة سهيلة التجارية 20 معاملة، فيما بلغ نصيب كل من الذيد الزراعية ومليحة الصناعية 18 معاملة، كل على حدة، وحلت المدام التجارية رابعاً بواقع 15 معاملة، فيما توزعت الـ 91 معاملة المتبقية على بقية المناطق.