"الشارقة القابضة" تفوز بالجائزة الأولى لفئة المطورين العقاريين

الشارقة 24:

فازت الشارقة القابضة التي تمثل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" والشارقة لإدارة الأصول، بالجائزة الأولى في فئة المطورين العقاريين المتميزين بالمجتمعات السكنية، التي نظمتها وأشرفت عليها دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وذلك عن مشروع الزاهية، المجمع الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة: "جاء هذا الفوز بالجائزة تقديراً لما قدمته الشركة من إنجازات في عالم التطوير العقاري، وهي نتيجة طبيعية لتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وفقاً لخطة واستراتيجية مدروسة بدقة وعمق، منبثقة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

ولفت الهاشمي إلى أن الشارقة القابضة تبذل كل جهدها من أجل توفير بيئة مناسبة ومثالية للعيش في مختلف مشاريعها التجارية والسكنية، وفي مقدمتها مجمع الزاهية، المجمع الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة، والحاصل على شهادة "بريام للمجمعات" للاستدامة البيئية، والذي يلبي مختلف الاحتياجات، ويجسد قيم الشارقة التقليدية ضمن بيئة معاصرة وراقية.

وكانت الشارقة القابضة قد طرحت المجموعة الأخيرة من منازل حيّ "الليلك" في مجمع الزاهية، خلال شهر فبراير الماضي، ويعد الحي الذي تم إطلاقه في عام 2017، ثالث أحياء "الزاهية" وقد تم تطويره خصيصاً ليتلاءم مع الحاجات الحالية والمستقبلية لقاطني المجمع، عبر تصميم مساحات ومنازل تلبي جميع متطلبات الحياة اليومية.

وسيضم مجمع الزاهية نحو 2270 وحدة سكنية، عند اكتماله في عام 2022، تتراوح أحجامها ما بين فلل فاخرة مكونة من ثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، وشققاً متعددة الأحجام. ويتكون المجمّع من سبعة أحياء مستقلة ومرتبطة فيما بينها، أبرزها حي الجوري، أول أحياء المجمع، وحي النرجس، وحي "الليلك" الذي سيصبح مقراً لما يقارب 285 عائلة عند الانتهاء منه في العام 2020.

وتحتل الزاهية موقعاً استراتيجياً على تقاطع شارعي الشيخ محمد بن زايد والمدينة الجامعية، وسيبلغ عدد قاطني المجمع عند اكتماله نحو 12,000 شخص.

وكونه الوجهة الأمثل لنمط الحياة العصري، يقدم مجمع "الزاهية" لقاطنيه تجربة سكنية متكاملة، إذ يضم ستة متنزهات ترفيهية، ومساجد، ومرافق متنوعة.

وتتسم "الزاهية" بوفرة الفعاليات المجتمعية التي تُقام ضمن منتزهاته، خصوصاً الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، وعروض الأفلام الشهرية التي تُقام في الهواء الطلق. وتقع "الزاهية" بالقرب من "سيتي سنتر الزاهية" قيد الإنشاء حالياً، والمقرر افتتاحه في العام 2020.