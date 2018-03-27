"الاقتصاد" تبحث التعاون مع كوريا في الاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24:

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي كيم دونغ-يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية إمكانات التعاون المشترك وتعزيز النشاط الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، مع مناقشة فرص الشراكات المحتملة في مجال الاقتصاد الإسلامي بمختلف محاوره.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الجانبان، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور سعادة عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الحكومة الكورية من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.

أكد الجانبان في بداية الاجتماع على أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات، وتوقيع البلدين لعدد مهم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من شأنها تطوير وتنمية الشراكة القائمة في العديد من المجالات التنموية، منها مذكرتي تفاهم في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وفي مجال الملكية الفكرية.

كما ناقش الجانبان التقدم الراهن لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتطوير برامج وخطط محددة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية على أجندة البلدين، فضلاً عن الدور الفعال للجنة الاقتصادية المشتركة، والتي عقدت دورتها السادسة الشهر الماضي في سيؤول، في تنويع قاعدة الشراكة الاقتصادية ومناقشة فرص التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والطيران المدني والبنى التحتية، والتجارة الخارجية، والصناعة، والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم. وأعرب الجانبان عن حرصهما للمضي قدما في متابعة وتنفيذ التوصيات التي نتجت عن أعمال اللجنة.

وشهد الاجتماع عرض تقديمي حول مقومات الاقتصاد الإسلامي والفرص الواعدة التي يطرحها والخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا الصدد، وأيضاً استعراض إمكانية تطوير شراكات اقتصادية واعدة مع الجانب الكوري خاصة في صناعة الحلال والتمويل الإسلامي.

وإلى ذلك، اصطحب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري معالي نائب رئيس الوزراء الكوري والوفد المرافق له في زيارات لعدد من المعالم السياحية البارزة بالدولة شملت برواز دبي، وبرج خليفة وبرج العرب.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، هي علاقات قوية ومتنامية مدعومة بالرغبة المتبادلة في تطوير أفاق التعاون المشترك وتحقيق الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية التي تخدم مصالح الطرفين.

وأضاف المنصوري أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الخطوات النوعية للدفع قدما بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدماً، بالتركيز على القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت قبل شهر في مدينة سيؤول الكورية، كانت مرحلة مهمة للوقوف على علاقات التعاون الاقتصادي القائمة وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.

وناقش معاليه أوجه التعاون المشترك مع كوريا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية تطوير نماذج لتبادل الخبرات والتعاون في مجال الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، وذلك بالاستفادة من التجربة الكورية المتميزة في تحقيق النمو القائم على التكنولوجيا والابتكار والتقدم العلمي.

كما تناول الوزير إمكانية تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال "الفنتك" وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، في القطاع المالي والمصرفي، حيث تشهد كوريا تطوراً ملموساً في تطبيق تلك التقنيات.

من جانبه، قال معالي كيم دونغ-يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية، إن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين قد توسعت بشكل كبير في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى الإمارات تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والرغبة في مواصلة تطويرها وتنميتها إلى أفاق أكثر تنوعاً.

وتابع أن البلدين نجحا في تطوير نماذج قوية للشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية، والمتعلقة بمجالات الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي لعبته اللجنة الاقتصادية المشتركة في توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية.

مشيراً إلى وجود اهتمام بدراسة إمكانيات التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الإسلامي، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا المجال، لافتاً إلى أن القطاع التمويل الإسلامي وتحديداً الصكوك الإسلامية، من القطاعات التي تشكل محل اهتمام لديهم وجاري بحث الإمكانيات والمتطلبات على صعيد البنية التحتية، والتشريعية للدخول في هذا المجال.