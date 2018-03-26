الأحمر يغطي بورصات المنطقة الإثنين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع بجلسة، الإثنين، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.36% لتقفل عند مستوى 3103.8 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات. فيما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.19% لتقفل عند مستوى 7857.46 نقطة وسط تباين أداء القطاعات. وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6624.26 نقطة بخسائر نسبتها 0.12%. كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.70% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1325.63 نقطة. وتراجعت السوق العمانية هي الأخرى بضغط من قطاعي المال والصناعة لتقفل عند مستوى 4758.42 نقطة بخسائر نسبتها 0.92%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.06% ليستقر عند مستوى 2220.98 نقطة بدعم من قطاع الخدمات.

تراجع آخر لسوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم بضغط من غالبية قطاعات السوق وسط تعاملات هزيلة مع استمرار عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.36 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 3103.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 144.8 مليون سهم بقيمة 247.6 مليون درهم نفذت من خلال 2482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.58% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.18%، في المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.51% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.28%.

وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96% وصولاً إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم دار التكافل بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 0.701 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 6.69% وصولاً إلى سعر 0.516 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 0.332 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.6 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 53.4 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 40.8 مليون درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 10 ملايين درهم.





ارتفاع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً جيداً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7857.46 نقطة رابحاً بواقع 14.83 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 173.5 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 95 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الأدوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.63% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، في المقابل سجلت الصناديق العقارية المتداولة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.24% تلاها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.86%.

وسجل سعر سهم دور أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08% وصولاً إلى سعر 21.70 ريال تلاه سهم المتقدمة بنسبة 4.61% وصولاً إلى سعر 50.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دراية ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 9.00 ريال تلاه سهم وفرة بنسبة 9.64% وصولاً إلى سعر 17.52 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.5 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 23.2 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 524.4 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 474.9 مليون ريال.

السوق الكويتية تعمق تراجعها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.65 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 6624.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 34.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2302 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع خدمات مالية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.3 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 1.7 نقطة، فيما كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 20.6 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 15.6 نقطة.

وسجل سعر سهم مينا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.74% وصولاً إلى سعر 27.3 فلس تلاه سهم تحصيلات بنسبة 16.67% وصولاً إلى سعر 28 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 9.6 فلس تلاه سهم كميفك بنسبة 16.67% وصولاً إلى سعر 20 فلساً. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم المستثمرون بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.9 مليون دينار.





خسائر في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1325.63 نقطة خاسراً بواقع 9.33 نقطة أو ما نسبته 0.70%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.02 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.81 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.78 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم شركة البحرين للسينما بواقع 2.73% وصولاً إلى سعر 1.130 دينار. وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.15% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 5.36% وصولاً إلى سعر 0.212 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 459.5 ألف سهم.





السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.14 نقطة أو ما نسبته 0.92% ليقفل عند مستوى 4758.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 885 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 1.10% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.17%.

وارتفع سعر سهم النهضة للخدمات بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 0.350 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.97% وصولاً إلى سعر 0.104 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.11% وصولاً إلى سعر 0.183 ريال تلاه سهم ريسوت للإسمنت بنسبة 7.04% وصولاً إلى سعر 0.740 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.8 مليون سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 707.5 ألف ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 381.2 ألف ريال.





ارتفاع طفيف في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.06% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2220.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار نفذت من خلال 3057 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.85% وصولاً إلى سعر 3.24 دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 2.25 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار.