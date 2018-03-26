"العربية للطيران" تفوز بجائزة "اختيار المحررين"

الشارقة 24:

فازت "العربية للطيران"، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجائزة "اختيار المحررين" خلال حفل توزيع "جوائز قطاع النقل الجوي 2018" التي نظمتها مجلة "أخبار النقل الجوي" في دبي مؤخراً.

وتعكس هذه الجائزة التزام "العربية للطيران" الدائم بتحقيق رضا عملائها، وسعيها المتواصل لتطوير خدماتها وعملياتها وقطاع النقل الجوي بشكل عام.

وتعتبر "جوائز قطاع النقل الجوي"، برنامج الجوائز الوحيد من نوعه في العالم الذي يحتفي بجميع فئات قطاع النقل الجوي.

وتتألف لجنة التحكيم التي تشرف على البرنامج عدداً من أبرز المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطيران، والمؤسسات الحكومية، والشركات العاملة في مجال النقل الجوي. ويتم تقييم الترشيحات المقدمة من قبل أعضاء لجنة التحكيم، في حين يتم اختيار الفائزين النهائيين في كل من الفئات باحتساب نتيجة تصويت اللجنة بالكامل.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "إننا سعداء بحصولنا على جائزة "اختيار المحررين" التي أتت تكريماً للنجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها "العربية للطيران" على امتداد السنوات الماضية. ونشعر بالفخر لرؤية الملايين من عملائنا يواصلون الاستفادة من خدماتنا التي تمنحهم الكثير من القيمة المضافة منذ ما يقرب من 15 عاماً، حين أطلقنا مفهوم الطيران الاقتصادي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتذكرنا هذه الجائزة المرموقة بالعمل الجاد والحثيث الذي كان فريق "العربية للطيران" ولا زال يقوم به على مر السنين، والذي قادنا إلى تحقيق هذه الإنجازات الرائعة. وأود في هذه المناسبة أن أشكر مجلة "أخبار النقل الجوي" على منحنا هذه الجائزة التي أهديها لعملائنا وفريق عملنا حول العالم".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى 147 وجهة عالمية انطلاقاً من 5 مراكز عمليات رئيسية متوزعة على مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى قدماً إلى مواصلة مهمتها في بناء شبكة واسعة من الوجهات المتنوعة، التي تتيح للمسافرين على متن طائراتها الحصول على تجربة سفر استثنائية بأسعار مناسبة.