"اقتصادية الشارقة" و"الكورية للمشروعات" تجددان مذكرة التفاهم

الشارقة 24:

جددت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والوكالة الكورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي إحدى وكالات الحكومة الكورية مذكرة التفاهم القائمة بينهما لتعزيز التعاون بين الجانبين وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر الدائرة وحضره عدد من المسؤولين بالدائرة وعدد من ممثلي الوكالة الكورية، وشهد التوقيع سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسعادة سانج جيك لي رئيس الوكالة الكورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب مذكرة التفاهم يسعى الطرفان لتحقيق عدد من الأهداف منها: تعريف الطرفين كل للآخر في دوائر الاتصال والاقتصاد بدولته، والتعاون في مجال دعم الصناعات وفتح الأسواق المشتركة في جمهورية كوريا الجنوبية وإمارة الشارقة، وتبادل معلومات التجارة الخارجية المشتركة والاشتراك في الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات المشتركة وتبادل الوفود المشاركة في المعارض التي تقام في كوريا وإمارة الشارقة وتنظيم الفعاليات المشتركة سواء كانت مؤتمرات أو ورش عمل.

كما تنص مذكرة التفاهم على دعم الصادرات الصناعية لكل طرف من خلال برنامج الدعم الفني والاتفاق على آلية عمل لتبادل الخبرات بين المصدرين في إمارة الشارقة وجمهورية كوريا والعمل على نقل معايير الجودة الكورية ونظم الإدارة الحديثة لدعم الصناعة والصادرات في الإمارة ونقل تجارب الجانب الكوري في مجال دعم الصناعة في دول أخرى للقطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

وصرح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة قد تعاونت خلال السنوات الماضية مع الوكالة الكورية في دعم الصناعة في إمارة الشارقة، وتم خلال هذه الفترة اختيار الصناعات الناشئة والمشروعات المتميزة و تقديم الدعم الفني لهم، وأضاف أن تجديد مذكرة التفاهم هو تأكيد لاستمرار التعاون بين الطرفين وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وجمهورية كوريا الجنوبية حيث شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة وجمهورية كوريا الجنوبية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها وتحقيق الشراكة الكاملة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف "نحن في إمارة الشارقة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لدينا اقتصاد متين يتميز بالصلابة والانفتاح، لذا فإننا نطمح إلى تطوير علاقتنا وتعميقها مع القوى الاقتصادية النشطة في العالم والتي تعتبر جمهورية كوريا الجنوبية في مقدمتها ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في دعم وتعزيز التعاون سواء في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من مجالات التعاون التي شملتها مذكرة التفاهم".