السعودية ترسي منافسة استيراد أكثر من مليون طن شعير علفي

الشارقة 24 – وام:

أنهت المؤسسة العامة للحبوب السعودية إجراءات ترسية استيراد أكثر من مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود والتي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أنه تم دعوة عدد 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة وتمت الترسية على 4 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها 600 ألف طن وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 7 شحنات كميتها 420 ألف طن للتوريد خلال شهري مايو ويونيو 2018.

وقال الفارس إنه بترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد هذا العام يصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو 3 ملايين طن.