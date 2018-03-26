طيران الإمارات تزين 10 من طائراتها بملصق "عام زايد "

الشارقة 24 – وام:



احتفاءً "بعام زايد"، قامت شركة طيران الإمارات بتزيين 10 من طائراتها بملصق عام زايد.



وكشفت الناقلة عن لفتة التكريم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " لأول مرة في نوفمبر 2017 على طائرة الإيرباص A380 رقم 100، وذلك إحياء للذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات: "إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كان قائداً فذاً ورائداً حقيقياً وشخصية ملهمة، ولا تزال دولة الإمارات تستلهم إرثه في التنمية المستدامة، ومواصلة التقدم وتفخر طيران الإمارات بنشر رسالته العالمية لشعوب الأرض عبر مختلف المطارات ومدن العالم ".



ونفذت الطائرات الخمس من طراز الإيرباص A380 والطائرات الخمس من طراز البوينج 777-300 ER التي تحمل ملصق "عام زايد"، أكثر من 1500 رحلة حتى اليوم، وستستمر في حمل رسالة الإلهام من الوالد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة طوال عام 2018.



ويكرم "عام زايد" إرث الشيخ زايد "رحمه الله"، وقيمه التي شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم القائد الملهم من خلال ركائز الحكمة والاحترام والاستدامة والتنمية البشرية في ترسيخ رؤية دائمة للازدهار والتصميم والتسامح وهي سمات لا تزال متجذرة بقوة في ثقافة الدولة.



ويغطي الملصق جانبي الهيكل الخارجي للطائرات بمساحة تزيد على 480 متراً مربعاً على طائرات الإيرباص و312 متراً مربعاً على طائرات البوينج.