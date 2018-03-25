الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أدائها بأولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.09% لتقفل عند مستوى 3115.16 نقطة وسط بضغط من غالبية القطاعات. فيما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 7842.63 نقطة وسط تباين أداء القطاعات. وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6631.91 نقطة بخسائر نسبتها 0.46%. فيما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.96 نقطة. كما ارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 4802.56 نقطة بأرباح نسبتها 0.03%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.04% ليستقر عند مستوى 2219.62 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3115.16 %1.09 سالب السعودية 7842.63 0.02 % الكويت 6631.91 %0.46 سالب البحرين 1334.96 0.08 % عمان 4802.56 %0.03 الأردن 2219.62 0.04 % سالب

سوق دبي تواصل خسائرها

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم بضغط من غالبية قطاعات السوق وسط تعاملات هزيلة مع استمرار عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.37 نقطة أو ما نسبته 1.09% ليقفل عند مستوى 2115.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.6 مليون سهم بقيمة 147.5 مليون درهم نفذت من خلال 1758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.39% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.05%، في المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.19% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21%.

وسجل سعر سهم ديار للتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53% وصولاً إلى سعر 0.487 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.29% وصولاً إلى سعر 1.34 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإمارات للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73% وصولاً إلى سعر 2.97 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 6.11% وصولاً إلى سعر 1.23 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 30.2 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 19.5 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 29.4 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 12.2 مليون درهم.

ارتفاع هامشي للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً هامشياً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7842.63 نقطة رابحاً بواقع 1.69 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 187.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 115 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناديق العقارية المتداولة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.38%، في المقابل سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.01% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.96%.

وسجل سعر سهم تعليم ريت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87% وصولاً إلى سعر 11.80 ريال تلاه سهم نادك بنسبة 4.42% وصولاً إلى سعر 39.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البحر الأحمر أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03% وصولاً إلى سعر 17.92 ريال تلاه سهم بروج للتأمين بنسبة 2.66% وصولاً إلى سعر 33.35 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.2 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 15.3 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 620 مليون ريال تلاه سهم سافكو بواقع 509 ملايين ريال.

تراجع في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.44 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 6631.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 39.5 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار نفذت من خلال 2101 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 12.2 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 8.2 نقطة، فيما كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 16.9 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 15.3 نقطة.

وسجل سعر سهم الهلال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.64% وصولاً إلى سعر 67 فلساً تلاه سهم وربة ت بنسبة 12.93% وصولاً إلى سعر 65.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 12 فلساً تلاه سهم مينا بنسبة 18.28% وصولاً إلى سعر 22.8 فلس. واحتل سهم عقارات ك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 3.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.6 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.2 مليون دينار.

محطة خضراء في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1334.96 نقطة رابحاً بواقع 1.04 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 585.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 1.49 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.06 نقطة وقطاع الخدمات بواقع 3.10 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.88% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 1.82% وصولاً إلى سعر 0.224 دينار. وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.115 دولار تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 2.78% وصولاً إلى سعر 0.350 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 723.4 ألف سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 578.5 ألف سهم.

السوق العمانية ترتفع

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.63 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 4802.56 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 85.2 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون ريال نفذت من خلال 834 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.43% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وارتفع سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.092 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.864 ريال تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 2.80% وصولاً إلى سعر 0.104 ريال. واحتل سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64.9 مليون سهم تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 3.8 مليون سهم. واحتل سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 16.4 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 532.3 ألف ريال.

قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.04% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2219.62 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 2577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم سبائك للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.54% وصولاً إلى سعر 0.69 دينار تلاه سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.49% وصولاً إلى سعر 0.93 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية لإنتاج الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.38 دينار تلاه سهم الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.72% وصولاً إلى سعر 1.21 دينار.