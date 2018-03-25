اقتصادية الشارقة تبحث تعزيز العلاقات مع مصر

الشارقة 24:

اختتم وفد إمارة الشارقة، برئاسة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، والتي نظمتها اقتصادية الشارقة في إطار نهجها المستمر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارة ومصر.

وضم الوفد سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وسعادة حمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وسعادة عبد العزيز محمد حميد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة، ومريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة والمستشار الاقتصادي للدائرة عمرو صالح محمد، إضافة إلى عدد من مسؤولي جمعية الشارقة التعاونية وعدد من شركات القطاع الخاص في الإمارة كشركة مستودع الحياة للأدوية وشركة القدرة لصناعة الثلاجات وشركة الأجمل لتجارة المفروشات وغيرها.

وناقش رئيس البعثة والوفد المرافق له مع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية في مصر ومن بينهم الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وحسام خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسؤولي جمعية شباب الأعمال المصريين، سبل تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر بشكل عام ومع إمارة الشارقة بشكل خاص بما يسهم في رفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الجانبين.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الأصعدة الاقتصادية والتي بدت واضحة من خلال نمو حجم التبادل التجاري بين الشارقة ومصر خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى نمو حجم الأعمال والتراخيص بينهم، والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للراغبين بالاستثمار في الإمارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وتضمنت الزيارة العديد من الزيارات والجولات الميدانية نتج عنها العديد من الشراكات الاقتصادية والتجارية بين وفد الإمارة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في مصر.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الزيارة جاءت ضمن جهود الدائرة للترويج لمكانة دولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص في الأسواق العالمية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية، كأحد أبرز الشركاء التجاريين.

وأضاف السويدي "ملتزمون بدعم مسيرة التطور والنمو في الشارقة، ونركز على تعزيز فرص الشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، بيننا وبين مصر، أبرزها مجالات الاقتصاد والاستثمار والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وفرص تأسيس المشاريع المشتركة، فضلاً عن بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين".

وأوضح أن الإمارة تسعى بشكل دائم لبناء علاقات اقتصادية ثنائية متينة مع كافة الدول الصديقة والتي تعتبر جمهورية مصر العربية أبرزها، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ويعزز فرص الاستثمار الإماراتية في الخارج ويشجع على تدفق الاستثمارات من وإلى الشارقة، وأكد سعادة رئيس الدائرة أن الزيارة مهدت لآفاق أوسع من التكامل بين الجانبين بهدف تطوير سبل التنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات وتسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة ومصر.

ومن جهتها ثمنت دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في تعزيز أطر التعاون بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية، من خلال العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على جميع الأصعدة الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية على أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والابتكارية والاقتصادية، وتبادل المعارف والخبرات وفق نهج وقيم إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار رئيس دائرة العلاقات الحكومية إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة والاستثمارات المشتركة بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى توجه حكومتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين على مختلف الأصعدة وفى كافة المجالات.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية على رغبة إمارة الشارقة في تأسيس شبكة بين المدن الاستراتيجية المشابهة لها بهدف الحصول على أعلى معايير التميز وأفضل الممارسات الدولية في تطوير الأنظمة، حيث تعمل دائرة العلاقات الحكومية على ترسيخ التعاون الدولي بين دوائر ومؤسسات الإمارة والمجتمع الدولي وفق أهداف الدائرة المستندة إلى خطط استراتيجية تعمل على تطوير علاقات إمارة الشارقة على مستوى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي "تسعى دائرة العلاقات الحكومية إلى الترويج لإمارة الشارقة وتوثيق العلاقات الدولية التي تعتمد على التجارة والثقافة والابتكار والتعليم".

بينما قال سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" إن: مشاركة المؤسسة إلى جانب وفد دولة الإمارات في الملتقى الاقتصادي بجمهورية مصر العربية هو انعكاس لمدى حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز مكانة رواد الأعمال في الخارطة الاقتصادية التي تعمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة، وعززت هذه المشاركة من نجاحات وجهود المؤسسة في قطاع ريادة الأعمال حيث تم الاطلاع على التجربة المصرية والعمل على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استعراض التجارب مع ممثلي ومسؤولي تلك الجهات في مصر، كما تم التباحث مع المسؤولين حول مجالات تعزيز التعاون، بما سيعود بلا شك بالنفع على رواد الأعمال المواطنين ويعزز من خبراتهم بتجارب جديدة".

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "حققت زيارتنا لجمهورية مصر العربية، ضمن وفد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهدافها بالكامل، إذ استطعنا عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الشارقة أمام نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، الذين أبدوا اهتماماً بمعرفة المزيد حولها، والتعرف إلى متطلبات تأسيس المشاريع في الإمارة، حيث وفرنا لهم جميع المعلومات المطلوبة".

وأضاف: "تعتبر مصر دولة كبيرة ذات صناعات عريقة، وتتلاقى في هذا الجانب مع إمارة الشارقة، التي تعتبر عاصمة للصناعة في المنطقة، لذا لم نجد صعوبة في إقناع العديد من المستثمرين بأن الشارقة تمثل خيارهم الأمثل للتوسع في منطقة الخليج العربي، ومنها إلى أسواق عالمية في آسيا والهند، والاستفادة مما تقدمه الإمارة لهم من بنية تحتية لوجيستية وتحتية متطورة لمساعدتهم في ترويج منتجاتهم على نطاق واسع".

وقال سعادة عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء ومركز الشارقة لتنمية الصادرات بالغرفة، إن مشاركة الغرفة ضمن وفد الشارقة إلى جمهورية مصر العربية جاءت في إطار من التنسيق والتعاون وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية مع كافة الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة في استهداف الترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الواعدة المتاحة في الشارقة والتعرف عن قرب على مجالات التعاون الممكنة التي يمكن لقطاع الأعمال في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة وجمهورية مصر العربية الاستفادة منها في مضاعفة وتقوية العلاقات الاقتصادية كما وأن اللقاءات التي عقدها الوفد في القاهرة كانت متنوعة ومثمرة وأكدت تطابق وجهات نظر الجانبين في أهمية بذل المزيد من الجهود للتعريف بفرص ومجالات الاستثمار المشتركة، ولاسيما أن المزايا والحوافز والضمانات المتاحة في ظل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة الاقتصادية يمكن أن تمثل للبلدين قوة دافعة نحو تأسيس المزيد مشاريع إستثمارية مشتركة وتسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية وخاصة أن الغرفة تطمح في إفساح المجال أمام أعضائها في مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع أنشطتهم التصديرية في الأسواق المصرية المتنامية والاستفادة من منافذها للأسواق الأفريقية.

وأشاد عبد العزيز شطاف بنتائج محادثات وفد الشارقة مع المسؤولين المصريين وممثلي مختلف الهيئات الحكومية والخاصة التي شملها برنامج الزيارة، مثمناً جهود دائرة التنمية الاقتصادية والدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة في إنجاح ترتيبات هذه الزيارة والحرص على المشاركة فيها.

ومن جهته، قال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الزيارة جاءت في إطار السعي المشترك لرفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الشارقة وجمهورية مصر العربية بما يسهم في تطوير آفاق ومجالات التعاون المتبادل.