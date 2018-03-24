"إيكرس" يختتم فعالياته بنجاح لافت وصفقات عقارية كبيرة

الشارقة 24:





شهد معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018"، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، واستضافه مركز إكسبو الشارقة، توقيع عدد كبير من الصفقات العقارية، التي استفادت من تنوع الخيارات الاستثمارية، والتسهيلات التمويلية المقدمة، من الشركات العقارية المشاركة في الحدث.

وأًسدل الستار على فعاليات المعرض، يوم السبت، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وشهد إقبالاً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين والراغبين بشراء عقارات، والذين اكتشفوا على مدى ثلاثة أيام المنتجات العقارية والفرص والاستثمارية الواعدة، في هذا القطاع الحيوي التي تزخر بها الإمارة.

وشارك في المعرض، أكثر من 45 شركة ومؤسسة محلية وأجنبية متخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، قدمت عروضاً متنوعة وشاملة للراغبين في الاستثمار، سعياً للاستفادة من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة في ظل المنتجات التي منحت للزوار والمستثمرين من خيارات متعددة ترضي طموحهم وتلبي احتياجاتهم.

وأثنى الزوار على مستوى التنظيم الدقيق للمعرض، وبالمشاريع والخدمات التي اشتمل عليها، منوهين بالمصداقية العالية للمنتجات العقارية التي طرحها العارضون على مدى ثلاثة أيام، وبتنوع تلك المنتجات والمشاريع الجديدة والعروض والإطلاقات الحصرية.

وكان المعرض، قد افتتح أبوابه أمام الزائرين، يوم الاربعاء الماضي، حيث توافد على الشركات المشاركة، الزوار للبحث عن وحدات سكنية ومشروعات عمرانية ومنازل وعقارات ومرافق سياحية وتجارية، تنوعت من حيث المساحات والخدمات والتمويل والمزايا التي عرضها المشاركون، من مستثمرين ومطورين عقاريين وعارضين.

من جهة أخرى، شهد "إيكرس"، في نسخته الخامسة، عدداً من الندوات المتخصصة، تناولت الجانب القانوني للاستثمار في المجال العقاري، شارك فيها عدد من المؤسسات والمختصين القانونيين، كما تم تنظيم ورش عمل لتوعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص والزوار، بالاستثمار العقاري والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء الخبراء، والإجابة على استفسارات الحضور، فيما يتعلق بإدارة العقارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المناسبة في هذا القطاع.

وأعرب سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن شكر الغرفة لمركز إكسبو الشارقة، على جهوده في دعم المعرض والذي حظي برضا العارضين والزوار، كما أعرب عن شكر الغرفة لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومجموعة عمل قطاع العقارات وكافة الجهات، التي تعاونت وساهمت في إنجاح المعرض.

وأكد حرص الغرفة، على مواصلة دعم القطاع العقاري في الشارقة، معتبراً أن زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع، يؤكد على الثقة التي يحظى بها على المستويين المحلي والإقليمي، والذي يشكل محوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، أن معرض الاستثمار العقاري "إيكرس"، أثبت قدرته على تقديم الجديد في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة، وساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، وفتح افاقاً أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

ونوه السويدي، إلى أن المعرض في هذا العام شهد تنافساً كبيراً بين المطورين العقاريين، من حيث تقديم باقة قيمة من الفرص العقارية النادرة، إلى جانب الخصومات والعروض على الأسعار، والتسهيلات في الدفع والتمويل للمشاريع السكنية والتجارية.