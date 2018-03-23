أسعار النفط ترتفع 1 % مع احتمال استمرار "قيود الإنتاج"

الشارقة 24 – رويترز:

زادت أسعار النفط بنحو واحد في المئة الجمعة، مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج، بقيادة أوبك وروسيا، والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحدياً لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة إلى 64.97 دولار للبرميل، وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.