"قرار ترامب" يتسبب بأكبر خسائر لبورصة وول ستريت في 6 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز:

هوت الأسهم الأميركية الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في ستة أسابيع، بعد تحرك الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 724.42 نقطة، أو 2.93 في المئة، إلى 23957.89 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 68.24 نقطة، أو 2.52 بالمئة، ليغلق عند 26437.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 178.61 نقطة، أو 2.43 بالمئة، إلى 7166.68 نقطة.