جمال الشاويش: اكتمال بيع المرحلة الأولى من "الممشى"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال جمال الشاويش المدير التنفيذي لشؤون التأجير والمبيعات لمشروع "الممشى" التابع لمجموعة "ألف": نشارك في معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018" بالشارقة، خاصة وأننا أول مشروع خالٍ من المركبات في دولة الإمارات، كما يمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من شارع الشيخ محمد بن زايد والمدينة الجامعية، إضافة إلى مساحته الكبيرة حيث يقام على 3 ملايين قدم مربعة.

وأضاف لـ "الشارقة 24": أكملنا بيع المرحلة الأولى من "الممشى"، بينما طرحنا وحدات سكنية جديدة من المرحلة الثانية للمشروع، في معرض "إيكرس 2018"، وسط الإقبال الكبير على "الممشى"، كونه أحد أهم المشاريع الحيوية متعددة الاستخدامات في الشارقة.