الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "العمانية" و"السعودية"

الشارقة 24:

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات جلسة الخميس باستثناء السعودية وعمان، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.78% لتقفل عند مستوى 3149.53 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات. فيما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 1.02% لتقفل عند مستوى 7840.94 نقطة بدعم من غالبية القطاعات. وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6662.35 نقطة بخسائر نسبتها 0.37%. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.92 نقطة. بينما سجلت السوق العمانية ارتفاعاً بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة لتقفل عند مستوى 4800.93 نقطة بأرباح نسبتها 0.10%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.14% ليستقر عند مستوى 2220.59 نقطة.

خسائر في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم بضغط من غالبية قطاعات السوق وسط تعاملات هزيلة مع استمرار عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 57.17 نقطة او ما نسبته 1.78% ليقفل عند مستوى 3149.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 144.1 مليون سهم بقيمة 259.3 مليون درهم نفذت من خلال 2363 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، في المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.8% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.2%.

وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.30% وصولاً إلى سعر 24.00 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.55% وصولاً إلى سعر 1.31 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإمارات للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86% وصولاً إلى سعر 3.29 درهم تلاه سهم العربية للطيران بنسبة 9.30% وصولاً إلى سعر 1.17 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.2 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 70 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 50.7 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 11.9 مليون درهم.





مؤشر السوق السعودية يرتفع

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7840.94 نقطة رابحاً بواقع 79.20 نقطة أو ما نسبته 1.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 213.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 80 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.25% تلاه قطاع إنتاج المواد الأساسية بنسبة 1.47%، في المقابل سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.97% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.44%.

وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.17% وصولاً إلى سعر 22.38 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 4.46% وصولاً إلى سعر 11.94 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساكو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.25% وصولاً إلى سعر 130.20 ريال تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 2.21% وصولاً إلى سعر 17.74 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.6 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20.5 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 770.7 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 649.5 مليون ريال.





محطة حمراء في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 24.59 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 6662.35 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 45.6 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2321 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع مواد أساسية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 22.9 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 10.2 نقطة، فيما كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 17.4 نقطة تلاه قطاع عقار بواقع 9.4 نقطة.

وسجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8% وصولاً إلى سعر 108 فلوس تلاه سهم الإنماء بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 34 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم الهلال أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 56 فلساً تلاه سهم المدن بنسبة 15.15% وصولاً إلى سعر 28 فلساً. واحتل سهم جياد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم تلاه سهم م سلطان بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم أجيليتي بواقع 828.8 ألف دينار.





السوق البحرينية تواصل تراجعها

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1333.92 نقطة خاسراً بواقع 2.51 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 10.72 نقطة، وقطاع الاستثمار بواقع 4.08 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.74 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.91% وصولاً إلى سعر 0.555 دينار. وسجل سعر سهم بي ام ام أي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.49% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 5.45% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.3 مليون سهم.





السوق العمانية تواصل ارتفاعها





ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.7 نقطة أو ما نسبته 0.10% ليقفل عند مستوى 4800.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 74.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 1001 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.05%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.01% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31%.

وارتفع سعر سهم صناعة مواد البناء بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 0.025 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 0.140 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.99% وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال. واحتل سهم صناعة مواد البناء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.3 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتمويل بواقع 18.5 مليون سهم. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.2 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.2 مليون ريال.





قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق الأردنية





سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.14% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2220.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 6 ملايين دينار نفذت من خلال 3308 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.35% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 6.97% وصولاً إلى سعر 1.84 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية لإنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.40 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة المالية بنسبة 4.57% وصولاً إلى سعر 1.46 دينار.