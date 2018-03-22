خالد بن بطي الهاجري يزور معرض "إيكرس" العقاري

الشارقة 24:



أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018" شهد نجاحاً كبيراً كونه يتواكب مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في إمارة الشارقة، خاصة بعد الإقبال اللافت الذي يشهده المعرض في يومه الثاني، من جانب المستثمرين والأفراد الراغبين باقتناء العقارات، في ظل تنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية المقدمة من الشركات العارضة.



وأضاف سعادة خالد بن بطي، خلال زيارته للمعرض، الذي رافقه فيها محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، أن معرض "إيكرس" يأتي لتسليط الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في إمارة الشارقة، من خلال ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية التي تقدم من قبل عدد من الخبراء العقاريين والاستشاريين القانونيين، والتي تتوافق مع التوجهات الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية، وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الرؤى حول أنجع السبل لجذب المستثمرين.