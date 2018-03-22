مطار "تشانجي" الأفضل في العالم للعام السادس على التوالي

الشارقة 24 - د ب أ:

احتفظ مطار تشانجي في سنغافورة بتصنيفه كأفضل مطار في العالم للعام السادس على التوالي.

جاء الإعلان عن ذلك في حفل توزيع جوائز أفضل مطار بالعالم لعام 2018، الذي أقيم في السويد مساء أمس الأربعاء، وفقاً لبيان صادر عن شركة "سكايتراكس" المتخصصة بتصنيف المطارات ومقرها المملكة المتحدة.

ويحتفظ مطار تشانجي بالمركز الأول منذ عام 2013، ليصبح بذلك أول مطار يحصل على اللقب 6 أعوام متتالية.

واحتلت مطارات في آسيا المراكز الأولى، حيث حصلت مطارات إنتشون الدولي في سيؤول وهانيدا في طوكيو وهونج كونج الدولي على المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

وكان مطار ميونخ الألماني أفضل مطار أوروبي في القائمة، حيث جاء في المركز السادس، واحتل مطار فرانكفورت المرتبة العاشرة.

وجاءت من بين المطارات الأوروبية الأخرى في المراكز العشرة الأولى مطار هيثرو في لندن ومطار زيورخ في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

ويعد مطار تشانجي أحد أكبر مراكز النقل في آسيا، حيث سافر عبره 62.2 مليون مسافر في عام 2017، ويخدم 100 شركة طيران تجري رحلات إلى أكثر من 400 مدينة حول العالم.