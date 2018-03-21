الأخضر يلون مؤشرات 4 بورصات بالمنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت أسواق المنطقة تبايناً في أدائها، في تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي، بنسبة 0.75% لتقفل عند مستوى 3206.70 نقطة، وسط تباين في أداء القطاعات، كما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.48% لتقفل عند مستوى 7761.74 نقطة، بدعم من غالبية القطاعات.

وفي المقابل، تراجعت السوق الكويتية، في ظل هبوط أداء قطاعاتها، لتستقر عند مستوى 6686.94 نقطة بخسائر نسبتها 0.28%، كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.34%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1336.42 نقطة، بينما سجلت السوق العمانية ارتفاعاً بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، لتقفل عند مستوى 4796.23 نقطة بأرباح نسبتها 0.30%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.14%، ليستقر عند مستوى 2223.78 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3206.70 %0.75 السعودية 7761.74 %0.48 الكويت 6686.94 %0.28 سالب البحرين 1336.42 %0.34 سالب عمان 4796.23 %0.30 الاردن 2223.78 %0.14

سوق دبي ترتد مرتفعة وسط صعود مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت سوق دبي في تعاملات الأربعاء، وسط تباين أداء قطاعاتها وتعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.90 نقطة، أو ما نسبته 0.75%، ليقفل عند مستوى 3206.70 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 140.9 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون درهم، نفذت من خلال 2293 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.27%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.25%، في المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.90%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.37%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.77%، وصولاً إلى سعر 0.330 درهم، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.91%، وصولاً إلى سعر 1.33 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة تراجع، بواقع 5.15% وصولاً إلى سعر 1.29 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 4.88%.

السوق السعودية تستمر في أرباحها

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً، في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7761.74 نقطة، رابحاً بواقع 36.95 نقطة أو ما نسبته 0.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 186.4 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة، مقابل تراجع أسهم 90 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.61%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، في المقابل سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.63%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 2.05%.

وسجل سعر سهم ساكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96%، وصولاً إلى سعر 133.2 ريال، تلاه سهم المستشفى السعودي الألماني بنسبة 6.15%، وصولاً إلى سعر 57.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.22%، وصولاً إلى سعر 20.20 ريال، تلاه سهم المعذر ريت بنسبة 4.18%، وصولاً إلى سعر 8.48 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.4 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 19.3 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 477.1 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 468.5 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يواصل تراجعه

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تراجع في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.75 نقطة أو ما نسبته 0.28%، ليقفل عند مستوى 6686.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.8 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار، نفذت من خلال 2642 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع مواد أساسية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 18.3 نقطة، تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 10 نقاط، فيما كان قطاع تأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 17.3 نقطة، تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 13.9 نقطة.

وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.92%، وصولاً إلى سعر 28.9 فلس، تلاه سهم بوبيان د ق بنسبة 17.08%، وصولاً إلى سعر 32.9 فلس، في المقابل سجل سعر سهم أولى تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 19.77%، وصولاً إلى سعر 49.5 فلس، تلاه سهم المدن بنسبة 14.73% وصولاً إلى سعر 33 فلساً.

واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم، تلاه سهم أجياد بواقع 4.6 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات، بواقع 3 ملايين دينار، تلاه سهم أجيليتي بواقع 1.5 مليون دينار.

السوق البحرينية تتراجع بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأربعاء، بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1336.42 نقطة، خاسراً بواقع 4.62 نقطة أو ما نسبته 0.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 240.6 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 16.66 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.47 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق، من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.41%، وصولاً إلى سعر 0.360 دولار، وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 3.43%، وصولاً إلى سعر 0.450 دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.26%، وصولاً إلى سعر 0.130 دينار، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 476.2 ألف سهم، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 250 ألف سهم.

السوق العمانية ترتد مرتفعة بدعم من الخدمات والصناعة





ارتفع السوق العمانية في تعاملات الأربعاء، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.31 نقطة أو ما نسبته 0.30%، ليقفل عند مستوى 4796.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال، نفذت من خلال 803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.09%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.17%.

وارتفع سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 7.53%، وصولاً إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 4.63%، وصولاً إلى سعر 0.113 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مصانع مسقط للخيوط أعلى نسبة تراجع بواقع 6.17%، وصولاً إلى سعر 0.076 ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 3.97%، وصولاً إلى سعر 0.290 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 10.6 مليون سهم، تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 1.8 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات، بواقع 1 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات، بواقع 404.1 ألف ريال.

ارتفاع السوق الأردنية على كافة المستويات

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً، بعد تعاملات جلسة الأربعاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.14%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2223.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار، نفذت من خلال 2658 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة، واستقرار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة القطاعات قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 8.33%، وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5.26%، وصولاً إلى سعر 0.60 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتخصصة للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع، بواقع 4.76%، وصولاً إلى سعر 1.40 دينار، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة، بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.82 دينار.