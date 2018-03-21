"أدنوك" توقّع اتفاقيتي امتياز مع "البترول الوطنية الصينية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، اتفاقيتي امتياز مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، ثالث أكبر شركة للنفط في العالم، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 10% في امتياز "أم الشيف ونصر" و10% في امتياز "زاكوم السفلي" البحريين في أبوظبي.

وقدمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، من خلال شركة "بترو تشاينا" التابعة لها، 2.1 مليار درهم "575 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "أم الشيف ونصر" و2.2 مليار درهم "600 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "زاكوم السفلي" اللذين ستتولى إدارتهما "أدنوك البحرية"، إحدى شركات مجموعة أدنوك، نيابةً عن جميع الشركاء.

وقَع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومعالي وانج يلين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تمتلك دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية الصين الشعبية تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز جسور التعاون مع المجتمع الدولي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة ..وتأتي هذه الاتفاقيات لترسخ الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ..ويمثل قطاع الطاقة أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، حيث تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وإحدى أهم الأسواق التي تشهد إقبالاً على منتجاتنا البترولية والبتروكيماوية، وتجري مناقشة فرص التعاون بين أدنوك وعدد من الشركات الصينية للاستثمار والشراكة في مختلف مجالات القطاع، بما في ذلك التكرير والبتروكيماويات ..وتمثل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير الشراكة الناجحة مع قطاع الطاقة في جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف: "مشاركة مؤسسة البترول الوطنية الصينية في الامتيازات البحرية ستسهم في تعزيز التعاون بين أدنوك والصين، حيث تؤكد هاتان الاتفاقيتان ثقة الأسواق الدولية باستراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي فيما نعمل على تنفيذ أهدافنا المتمثلة في زيادة العائد الاقتصادي من أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز التكامل مع أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يضمن استمرار الدور المحوري لأدنوك في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية لدولة الإمارات.

وتعد مؤسسة البترول الوطنية الصينية أكبر منتجي ومزودي النفط والغاز في الصين، حيث تنتج من خلال "بترو تشاينا" 52% من النفط الخام و71% من الغاز الطبيعي، وتغطي أعمالها استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز في 30 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا وأميركا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا المحيط الهادي، وفي عام 2016 بلغ إنتاجها 772.9 مليون برميل من النفط الخام و3464 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الصين.