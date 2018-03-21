السعودية توافق على الترخيص لبنك أبوظبي الأول

الشارقة 24 – وام:



وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على الترخيص لبنك أبوظبي الأول، بفتح ثلاثة فروع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق، بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.



وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان، أن المجلس أعرب عن تطلع المملكة إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على سبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للميليشيات الحوثية الانقلابية، لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية، التي زودتها بها إيران وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن، التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مؤكداً أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن، بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، بناء على المرجعيات الثلاث والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وجدد مجلس الوزراء، ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة، إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ووحدة الأراضي السورية.