"آي بي إم" تنضم لمؤسسي القمة العالمية للصناعة والتصنيع

الشارقة 24 – وام:



أعلنت شركة "آي بي إم"، شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن انضمامها للشركاء المؤسسين للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وذلك لدعم هدفها المتمثل في الجمع بين قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، وللاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وما تتميز به من إمكانات هائلة.



وتم الإعلان عن انضمام "آي بي أم" للقمة خلال مؤتمر THINK العالمي، والذي يعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، حتى 22 مارس الجاري، ويجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم للعمل على بناء عالم أعمال أذكى.



وتأسست القمة، عام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات التكنولوجية والمستثمرين، لتبني نهج تحولي في القطاع الصناعي، وذلك عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لبناء ازدهار الاقتصاد العالمي.



وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: إن شركة "آي بي أم" تعتبر من الشركات التي تقوم على مبدأ الابتكار المستمر، وتمتلك رؤية فريدة للتطور التكنولوجي، مع العمل الجاد على تغيير العالم للأفضل، وتحسين حياة المجتمعات البشرية، وهي الرؤية التي تسعى إلى تحقيقها القمة العالمية للصناعة والتصنيع.



من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: إن شركة "آي بي إم" تعتبر من أكثر شركات التكنولوجيا تقدماً وابتكاراً على المستوى العالمي، ولا شك أن انضمامها للقمة سيوفر الكثير من الخبرات والرؤى.