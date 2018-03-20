إيرلندا تشارك في إكسبو 2020 دبي

الشارقة 24 – وام:



أكدت إيرلندا مشاركتها في احتفاء الإمارات بالإبداع، من خلال إكسبو 2020 دبي، تأكيداً للصلات التجارية والأكاديمية والسياحية، التي تربط البلدين.



جاء ذلك في الرسالة التي تسلمها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، من رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، سلمها بول كافانا سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "إن الابتكار من الركائز الرئيسة في إكسبو 2020 دبي، وفي صميم مسيرة إكسبو الدولي منذ انطلاقتها"، مشيراً إلى أن إيرلندا تدرك تماماً قيمة الابتكار، وتوليها عناية خاصة، شأنها في ذلك شأن الإمارات العربية المتحدة.



من جهته، قال كافانا: "إن أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يوفر لإيرلندا فرصة لا تعوض للوصول إلى أسواق جديدة وإقامة علاقات جديدة".



وسيتيح إكسبو 2020 دبي لإيرلندا، منصة عالمية تستعرض من خلالها نفسها، بوصفها مركزاً دولياً للابتكار ضمن الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 500 مليون شخص، وكونها وجهة لعدد متزايد من الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وخصوصاً في القطاع الرقمي.