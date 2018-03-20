الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الأردنية" و"السعودية"

الشارقة 24:



سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع بجلسة الثلاثاء باستثناء السعودية والأردن، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 3182.80 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. فيما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.18% لتقفل عند مستوى 7724.79 نقطة بدعم ترأسه قطاع تجزئة الأغذية. وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية في ظل تراجع أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6705.69 نقطة بخسائر نسبتها 0.28%. وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.53% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1341.04 نقطة. وكذلك سجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 481.92 نقطة بخسائر نسبتها 1.05%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.16% ليستقر عند مستوى 2220.59 نقطة.



السوق الإقفال التغير دبي 3182.80 %0.02 سالب السعودية 7724.79 0.18 % الكويت 6705.69 %0.28 سالب البحرين 1341.04 0.53 % سالب عمان 4781.92 %1.05 سالب الأردن 2220.59 0.16 %



تراجع هامشي في سوق دبي



تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين أداء قطاعاتها وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.61 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 3182.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 81.1 مليون سهم بقيمة 155.4 مليون درهم نفذت من خلال 1674 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.11% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.04%، في المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.04% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.63%.



وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.87% وصولاً إلى سعر 1.09 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 1.74% وصولاً إلى سعر 2.34 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.57% وصولاً إلى سعر 1.28 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 3.11% وصولاً إلى سعر 0.312 درهم.



أداء جيد للسوق السعودية



سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7724.79 نقطة رابحاً بواقع 14.22 نقطة أو ما نسبته 0.18%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 80 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.07% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، في المقابل سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.86% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.12%.



وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87% وصولاً إلى سعر 21.62 ريال تلاه سهم شاكر بنسبة 9.89% وصولاً إلى سعر 11.56 ريال، في المقابل سجل سعر سهم نادك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.40% وصولاً إلى سعر 36.25 ريال تلاه سهم الراجحي ريت بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 9.60 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.5 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 17.6 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 591.9 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 446.4 مليون ريال.



مؤشر السوق الكويتية يتراجع



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.94 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل عند مستوى 6705.69 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 43.1 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون دينار نفذت من خلال 2440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 4.0 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 3.8 نقطة، فيما كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 13.1 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 11 نقطة.



وسجل سعر سهم عمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 31.2 فلس تلاه سهم تجارة بنسبة 17.19% وصولاً إلى سعر 60 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 19.12% وصولاً إلى سعر 55 فلساً تلاه سهم بوبيان د ق بنسبة 14.59% وصولاً إلى سعر 28.1 فلس. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم تلاه سهم م سلطان بواقع 2.2 مليون سهم. واحتل سهم أجيليتي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع مليون دينار.



أداء سلبي للسوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1341.04 نقطة خاسراً بواقع 7.16 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 427.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.28 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.92% وصولاً إلى سعر 0.133 دينار تلاه سهم جي اف اتش بواقع 1.25% وصولاً إلى سعر 0.395 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 123 ألف سهم.



السوق العمانية تعمق خسائرها



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 50.63 نقطة أو ما نسبته 1.05% ليقفل عند مستوى 4781.92 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 795 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.82% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.44%.



وارتفع سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 0.093 ريال تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 0.126 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 0.155 ريال تلاه سهم اسمنت عمان بنسبة 9.50% وصولاً إلى سعر 0.362 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون سهم تلاه سهم تأجير للتمويل بواقع 2.4 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 759.1 ألف ريال.



محطة خضراء في السوق الأردنية



سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2220.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون دينار نفذت من خلال 2269 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 33 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة القطاعات، حيث ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.



وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة لصناعة الحديد والصلب أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91% وصولاً إلى سعر 0.58 دينار تلاه سهم رم للوساطة المالية بنسبة 4.79% وصولاً إلى سعر 1.59 دينار.