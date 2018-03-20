الإمارات تبحث تطوير التعاون مع تونس

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، تشهد تطوراً مستمراً وتعكس رغبة البلدين الشقيقين في تنمية التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الشراكة التجارية، والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، معالي سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية، بحضور سعادة سمير المنصر سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية.