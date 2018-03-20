غرفة الشارقة تستهدف تعزيز استثمارات أعضائها بالأسواق الخارجية

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزامها التام بتوفير كل الدعم والتسهيلات للشركات العاملة في إمارة الشارقة، للتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها في مجال التجارة والاستثمارات العابرة للحدود، مشيرةً إلى أن موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي، وخصائصها الاقتصادية يوفران ميزة وأفضلية لشركات الشارقة في جهودها، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الواعدة.

جاء ذلك خلال ندوة الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي نظمتها الغرفة الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وحضرها سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، إلى جانب حشد كبير من رجال الأعمال ومدراء وممثلي الشركات التجارية والصناعية العاملة في إمارة الشارقة.

وخلال كلمة لسعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الندوة أكد ان رسالة غرفة الشارقة تدعم الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارات، حيث خطت الغرفة خطوة إضافية إلى العالمية مع توسعها في تعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية في القطاعات المتنوعة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن للتوسع الخارجي تحديات توازي تماماً فرص النمو والتوسع، وهي تحديات ينبغي دراستها ومعالجتها قبل الشروع في الاستثمار الخارجي.

وأضاف مدير عام غرفة الشارقة: لا تخفى على أحد جهود غرفة الشارقة في تعزيز تنافسية شركات الإمارة خارجياً، وذلك في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة".



وبدوره أوضح سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى أن الاستثمارات الإمارتية في الخارج بدأت منذ بداية السبعينات، حيث باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك إرثاً تاريخياً ومشرفاً في الاستثمارات بالخارج، مشيراً إلى وجود 6 صناديق سيادية حالياً في الدولة، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر من أكبر 4 صناديق سيادية في العالم.



ولفت الجروان إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يؤمن بأهمية دراسة الأسواق الاستثمارية قبل التوسع فيها، مشيراً في هذا المجال إلى أن المجلس قد قام بتحديد 5 دول واعدة تمتلك فرصاً استثمارية بارزة خلال العام 2018 وهي مصر وروسيا والصين والهند، بالإضافة إلى أوروبا واليونان، على وجه الخصوص، داعياً المستثمرين في الدولة إلى التركيز على هذه الأسواق، التي ستوفر قيمة أكبر وعائدات أفضل للمستثمرين الإماراتيين.



وأضاف الجروان: "بالتاكيد فإن جمهورية مصر العربية تمثل وجهة استثمارية بارزة للشركات الإماراتية، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 10 مليارات دولار، وتتركز في البنية التحتية والخدمات اللوجستية حيث تعد اتصالات وإعمار وماجد الفطيم أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في السوق المصرية".



وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على دور المجلس في دعم الاستثمارات الإماراتية الخارجية، مشيراً إلى التركيز دوماً على قطاعات استراتيجية كالاستثمارات بالبنية التحتية والاستثمارات المالية والتجارية، معتبراً أن دور المجلس مكمل لجميع هيئات ودوائر الدولة، التي تعمل لصالح بيئة الاستثمار والمستثمرين بالدولة.