انطلاق معرض "إيكرس العقاري 2018" غداً الأربعاء

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة ويستمر حتى الـ 23 من شهر مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري، والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية وخدمات إدارة العقارات وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع.

وتسعى الجهات والشركات المشاركة في معرض "إيكرس 2018" إلى الاستفادة من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد عدد مراكز التسوق الرئيسية الجديدة في الشارقة والمجمعات السكنية الحديثة والعصرية والمشاريع العقارية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات بالإضافة إلى سمعة الشارقة ومكانتها كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل.

ويتوقع المشاركون في المعرض نجاحاً كبيراً له لكونه يتواكب مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة، وذلك وسط إقبال لافت من قبل المستثمرين والأفراد على اقتناء العقارات مع تنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية المقدمة.

وتسعى اللجنة المنظمة لمعرض "ايكرس 2018" إلى الإسهام في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة، والفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة، بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع العقارات من داخل الدولة وخارجها للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات التي تعود بالنفع على الجميع.

ونجح "إيكرس" في أن يتحول إلى معلم بارز في مجال الترويج للإمكانيات والخيارات الضخمة التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، ومنصة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين وملاك العقارات والاستشاريين ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق المحلي.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام، بدعم من مركز إكسبو الشارقة، وتحت رعاية كل من "بلدية الشارقة" و"دائرة التخطيط والمساحة" و"دائرة الإسكان بالشارقة" و"مؤسسة الشارقة للإعلام" و"تلال العقارية" و"هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة".