"الشارقة للواجهات المائية" تمنح خصماً 5% خلال مشاركتها في "إيكرس العقاري"

الشارقة 24:

تشارك شركة واحة الشارقة العقارية في معرض إيكرس الشرق الأوسط للعقارات الذي ينطلق يوم غد الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة، لعرض تطورات مشاريعها التطويرية المميزة، وطرح عروضها التسويقية الجديدة أمام المستثمرين وزوار المعرض.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة عن اكتمال كافة الاستعدادات لإطلاق النسخة الخامسة من "إيكرس 2018" والذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 21-23 مارس الجاري.

وكشفت واحة الشارقة العقارية مطور "مدينة الشارقة للواجهات المائية" أحد المشاريع العمرانية المتميزة متعددة الاستخدامات في إمارة الشارقة عن بيع 65% من المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 321 فيلا على جزيرة الشمس في أقل من 25 يوماً.

وفي تعليقه على مشاركة واحة الشارقة، قال سلطان الشكره الرئيس التنفيذي: "نحرص في مشروعات التطوير التي نتولاها على مواكبة رؤية إمارة الشارقة التي تركز على توفير مجتمعات سكنية متكاملة لمختلف الفئات من المواطنين والمقيمين في الإمارة، وتوفير كافة المقومات والتسهيلات الحياتية التي تجعل من الإقامة في مشروعاتنا تجربة غنية وفريدة سواء للمستثمرين أو المستخدمين النهائيين".

وأضاف: "عروضنا العقارية هي الأفضل في السوق في الوقت الراهن، ونهدف إلى أن يحصل عملاؤنا على نمط حياة فريد من نوعه على ساحل الخليج العربي، وقضاء أروع الأوقات بجزيرة الكريستال لاجون وما تضمه من مدينة ترفيهية مائية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمطاعم، فضلاً عن 14 فندقاً تنتشر على 8 جزر طبيعية خلابة وعلى طول كيلومترات من السواحل البحرية".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة العقارية على سعادته بالاقبال الكبير من قبل المشترين والمستثمرين والمسوقين العقاريين، منذ من فتح باب المبيعات في المشروع الذي يمتاز بأعلى جودة وأقل سعر، وهو ما منح الشركة الحيوية اللازمة لتسريع معدلات تنفيذ المراحل التالية للمشروع متجاوزين المعدلات المخططة".

ودعا الشكره العملاء إلى اقتناص الفرصة والاستفادة من التخفيضات على أسعار الوحدات المتبقية، في ضوء توقعات بارتفاع أسعارها مع اقتراب موعد تسليمها.

كما أضاف سلطان الشكره، قائلاً: "كان إقبال المسوقين العقاريين الذين يقيمون المناخ في السوق شهادة على جدارة مشروعنا بالثناء كأكبر مشروع سياحي على واجهة شاطئية في المنطقة، كما أن رد فعل سوق العقارات يعكس الجهد الكبير وروح التعاون والتفاني بين أفراد فريق عمل الشركة سواء الإدارة أو القائمين على تنفيذ المشروع الذي سيصبح في غضون سنوات المقصد السياحي والسكني الأجمل على سواحل الخليج العربي".

من جانبه، قال علاء مسعود مدير عام المبيعات والتسويق لشركة واحة الشارقة العقارية: "التخفيض يأتي بفرص استثمارية حقيقية، حيث أن قيمة تلك الفيلات ستتضاعف مع اقتراب موعد تسليمها، وعلى جانب آخر نحن نقدم نسبة تصاعدية مع عدد الوحدات المباعة كحافز للمسوق العقاري الذي يعمل معنا كما أن الإقبال المرتفع في حركة الشراء يرجع للسعر المنافس بالمقارنة للعقارات المناظرة".

وأضاف: "يسعدني أن أعلن عن 5% تخفيض على أسعار الوحدات المتبقية من الفيلات ذات الثلاث والأربع غرف التي تسير أعمال إنشاؤها على قدم وساق لتكون جاهزة للتسليم خلال الربع الأخير من العام القادم".

كما يتطلع ممثلي شركة واحة الشارقة العقارية للقاء المهتمين والمشترين في منصة الشركة في معرض إيكرس للتسويق العقاري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة.