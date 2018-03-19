الأحمر يغطي أسواق المنطقة

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع بجلسة، الإثنين، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.29% لتقفل عند مستوى 3183.41 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. فيما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.23% لتقفل عند مستوى 7710.57 نقطة بضغط ترأسه قطاع الإعلام. وتراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6724.63 نقطة بخسائر ملموسة نسبتها 0.49%. وكذلك سجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 4832.54 نقطة بخسائر نسبتها 1.24%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.13% ليستقر عند مستوى 2223.10 نقطة.

سوق دبي تعمق خسائرها

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين أداء قطاعاتها وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.37 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليقفل عند مستوى 3183.41 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 106.9 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون درهم نفذت من خلال 2029 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، في المقابل كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.42% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.93%.

وسجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 2.20 درهم تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.81% وصولاً إلى سعر 0.732 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.546 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.57% وصولاً إلى سعر 1.67 درهم.





محطة حمراء في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7710.57 نقطة خاسراً بواقع 17.49 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 99 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 72 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.01% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، في المقابل سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.51% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%.

وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89% وصولاً إلى سعر 19.66 ريال تلاه سهم سلامة بنسبة 6.82% وصولاً إلى سعر 27.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الفخارية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.83% وصولاً إلى سعر 51.80 ريال تلاه سهم الاتصالات بنسبة 2.39% وصولاً إلى سعر 80.30 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 23.5 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 606.6 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 489.6 مليون ريال.





مؤشر السوق الكويتية يتراجع

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.87 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليقفل عند مستوى 6724.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 53.5 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار نفذت من خلال 2442 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 28.5 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 11.9 نقطة، فيما كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 13.9 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 11 نقطة.

وسجل سعر سهم حياة كوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.12% وصولاً إلى سعر 97 فلساً تلاه سهم بيت الطاقة بنسبة 11.11% وصولاً إلى سعر 28 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 19.96% وصولاً إلى سعر 42.9 فلس تلاه سهم عمار بنسبة 16.67% وصولاً إلى سعر 26 فلساً. واحتل سهم عقارات ك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.4 مليون سهم تلاه سهم المستثمرون بواقع 3.4 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم بوبيان ب بواقع 873.2 ألف دينار.





خسائر ملحوظة في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 60.43 نقطة أو ما نسبته 1.24% ليقفل عند مستوى 4832.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 792 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.

وارتفع سعر سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 1.95% وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.12% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.86% وصولاً إلى سعر 0.211 ريال تلاه سهم العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 7.41% وصولاً إلى سعر 0.350 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2.6 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.56 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.5 مليون ريال.

السوق الأردنية تستمر في تراجعها

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.27% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2217.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 2024 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 46 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات، فالقطاع المالي تراجع بنسبة 0.28% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم عمون الدولية للاستثمارات الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95% وصولاً إلى سعر 1.27 دينار تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.54% وصولاً إلى سعر 0.23 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار وسهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاهما سهم مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 1.54 دينار.