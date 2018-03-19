"اقتصادية الشارقة" تختتم بنجاح معرض ريادة الأعمال الوطنية

الشارقة 24:

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، معرض ريادة الأعمال الوطنية السادس، والذي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور طوال أيام المعرض خلال الفترة من 11 حتى 18 مارس، وحضره العديد من الشخصيات البارزة، واستقطب مئات الزوار من العائلات المواطنة والمقيمة.

وشارك في المعرض الذي تم تنظيمه في مجلس ضاحية مويلح 100عارض بهدف دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال، وسط مجموعة من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية لتشمل جميع أفراد العائلة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض المتخصصة بعرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأكد السويدي، أن الدائرة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم.

ووجه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية الشكر إلى الجهات الراعية للحدث، مشيداً بدورها في نجاح معرض ريادة الأعمال الوطنية.

وأضاف السويدي، أن معرض ريادة الأعمال الوطنية السادس، بما شهده من حضور كبير من الجمهور، والعارضين الذين وصل عددهم إلى 100 عارض، ساهم في إتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم.

وأشار سعادته إلى أن المعرض الذي نظمته الدائرة نجح في تشجيع الاستثمار المحلي، ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل بكامل جهدها على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.

وقال السويدي، إن معرض ريادة الأعمال الوطنية السادس، هو من المعارض العديدة التي تنظّمها الدائرة على مدار العام في مختلف مناطق الإمارة، لخدمة مجتمع الأعمال المحلي وتحديداً رواد الأعمال الشباب نظراً لأهمية هذه الفعاليات والأنشطة كفرص تتيح لهذه الفئات تنمية علاقاتهم التجارية وتطويرها وبالتالي الازدهار والمنافسة علاوة على تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة.

ومن جانبها أكدت أمل جاسم حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتنشيط المعاملات التجارية، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرة إلى أن معرض ريادة الأعمال الوطنية، ليست المبادرة الأولى للدائرة.

وأوضحت أن المعرض لاقى استحسان كبير من العارضين والجمهور، مشيرة إلى أن المعرض استطاع جمع 6 فئات، وهم إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية "القيادة العامة لشرطة الشارقة" لعرض منتجات النزلاء ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لعرض منتجات ذوي الإعاقة، وجمعية الإمارات للمتقاعدين لعرض منتجات المتقاعدين، وكذلك أصحاب رخص اعتماد، ورخص رواد الأعمال المواطنين ومشاريع طلبة كليات التقنيات العليا "طموح"، وهذا يعكس ما تتطلع إليه الدائرة من ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات، كتبسيط إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يوفر بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في الشارقة، وتطبيق أرقى المعايير المقدمة للمتعاملين.