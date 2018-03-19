فريق عمل المسرعات الحكومية يزور مركز خليفة للابتكار

الشارقة 24:

استهل فريق عمل المسرعات الحكومية في دفعتها الثالثة، الخاص بتحدي إطلاق البرنامج الوطني لدعم وزيادة عدد الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، لقاءاته وجولاته الاستكشافية بزيارة مركز خليفة للابتكار.

ويمثل مركز خليفة للابتكار مشروعاً مشتركاً لكل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة خليفة و"مبادلة" و"توازن" وصندوق الوطن.

والتقى الفريق، خلال الزيارة التي تمت بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عدداً كبيراً من المخترعين والمبتكرين من الأفراد والطلاب وأصحاب الشركات الناشئة، وناقش الفريق مع المخترعين والمبتكرين الأفكار والمشاريع الابتكارية وجدواها وعوائدها المحتملة، بهدف التأكد من مواءمتها لمعايير الانضمام إلى عضوية البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد.

ويأتي هذا التحدي في مبادرة تترجم مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، من خلال إطلاق برنامج وطني يتضمن في مراحله الأولى تحديد تسهيلات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد، بهدف تعزيز موقع الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وسيعمل فريق عمل المسرعات الحكومية على إصدار 50 عضوية وطنية من خلال أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد في الدولة من خلال تعريف موحد ومعايير محددة تتواءم مع متطلبات المؤشرات الوطنية للابتكار.