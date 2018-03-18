"غرفة الشارقة" تُعرّف بأثر القيمة المضافة على قطاع العقارات

الشارقة 24:



حرصاً منها على أهمية التعريف بالمتغيرات في الأنظمة والتشريعات بمجتمع الأعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة متمثلة في مجموعة عمل قطاع العقارات، بالتعاون مع "أرنست أند يونغ"، ورشة عمل بعنوان "أثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع العقارات وأصحاب الاملاك الخاصة".



وتناولت الورشة التعريف بضريبة القيمة المضافة، وأثر تطبيقها على قطاع الأعمال وتقييم آثارها على نظم وعمليات الأعمال، كما تطرقت إلى أثر الضريبة المضافة على هيكل الشركات والعقارات بالدولة، ومن أبرزها الممارسات الرائدة لتصميم هيكل ملكية الشركات العائلية والعقارات، ومدى أهمية النظر في إعادة تنظيم الملكية في الوقت الراهن للامتثال لضريبة القيمة المضافة.



وقال سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، إن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تعريف القائمين على الشركات العقارية والعاملين في هذا المجال الحيوي بآليات الضرائب، وتبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء الخبراء والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوع.



وأشار مدير عام الغرفة إلى أن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة على القوانين الأساسية في القطاع العقاري، ووفرت نصائح عملية، وناقشت الإجراءات الصحيحة لإجراء أية معاملة بيع وشراء عقاري، بالإضافة إلى مساعدة الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.



وأكد خالد بن بطي، حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تقريب وجهات النظر، وإطلاع الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات على كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، استجابة لالتزام الغرفة الراسخ بنشر الوعي لدى قطاع العقارات وتعريف المعنيين بأهم التأثيرات المحتملة للضريبة على أعمالهم وأنشطتهم المختلفة، معتبراً أن الضريبة ستعود بالفائدة على مجتمع الأعمال بطبيعة الحال من خلال إطلاق المشاريع التنموية، وعمليات تطوير وتحديث البنى التحتية، وتعزيز مزايا الاقتصاد الإماراتي، ومكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.



من جانبه، أكد سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات أن الورشة جاءت ضمن برنامج اللجنة في وضع سلسلة من الفعاليات ترفع من المعرفة بمختلف الجوانب ذات العلاقة بطبيعة الأنشطة التجارية والمتغيرات الجارية في المجتمع الاقتصادي بشكل عام.