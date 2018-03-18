الأحمر يسيطر على بورصات المنطقة

الشارقة 24:



سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بشكل بسيط بنسبة 0.14% لتقفل عند مستوى 3192.78 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. فيما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 7728.06 نقطة بضغط ترأسه قطاعات الأغذية. وتراجعت السوق الكويتية في ظل تباين أداء قطاعاتها لتستقر عند مستوى 6757.5 نقطة بخسائر طفيفة نسبتها 0.04%. كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 1352.49 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والصناعة. وكذلك سجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من قطاعها الخدماتي لتقفل عند مستوى 4892.98 نقطة بخسائر نسبتها 0.08%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.13% ليستقر عند مستوى 2223.10 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3192.78 %0.14 سالب السعودية 7728.06 0.21% سالب الكويت 6757.50 %0.04 سالب البحرين 1352.49 %0.22 سالب عمان 4892.98 %0.08 سالب الاردن 2223.10 0.13% سالب



بداية أسبوع حمراء لسوق دبي



تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين أداء قطاعاتها وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.52 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 3192.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.6 مليون سهم بقيمة 199.8 مليون درهم نفذت من خلال 1801 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.99% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.82%، في المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.39% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.33%.



وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.89% وصولاً إلى سعر 0.588 درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 3.55% وصولاً إلى سعر 0.438 درهم، في المقابل سجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 5.85 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.863 درهم.



السوق السعودية تتراجع



سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7728.06 نقطة خاسراً بواقع 16.62 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 162.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 112 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.62% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، في المقابل سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.41% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%.



وسجل سعر سهم ولاء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.67% وصولاً إلى سعر 33.85 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.08% وصولاً إلى سعر 80.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ملاذ للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.98% وصولاً إلى سعر 15.40 ريال تلاه سهم سلامة بنسبة 5.69% وصولاً إلى سعر 25.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20.5 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 534 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 511.7 مليون ريال.



تراجع طفيف في السوق الكويتية



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.73 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6757.5 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59.4 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 2578 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 25.6 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 20.5 نقطة، فيما كان قطاع تأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 25.3 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 18.4 نقطة.



وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.33% وصولاً إلى سعر 410 فلوس تلاه سهم الأنظمة بنسبة 6.92% وصولاً إلى سعر 170 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 53.6 فلس تلاه سهم حياة كوم بنسبة 14.31% وصولاً إلى سعر 85 فلساً. واحتل سهم مزايا المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.7 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 6.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3 ملايين دينار تلاه سهم زين بواقع 2.9 مليون دينار.



خسائر في السوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي البنوك والصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1352.49 نقطة خاسراً بواقع 3.02 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 315.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع الخدمات بواقع 4.10 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 15.20 نقطة قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، فيما استقر أداء بقية القطاعات دون أدنى تغير.



وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64% وصولاً إلى سعر 1.140 دينار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.28% وصولاً إلى سعر 0.395 دولار. سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45% وصولاً إلى سعر 0.087 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.84% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.6 ألف سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 105 آلاف سهم.



قطاع الخدمات يقود السوق العمانية للتراجع



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاع الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.96 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 4892.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.18% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.



وارتفع سعر سهم الكامل للطاقة بنسبة 5.88% وصولاً إلى سعر 0.360 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 2.55% وصولاً إلى سعر 0.282 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مصانع مسقط للخيوط أعلى نسبة تراجع بواقع 6.90% وصولاً إلى سعر 0.081 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 794.6 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 563.2 ألف ريال.



تراجع في السوق الأردنية



سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.13% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2223.1 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون دينار نفذت من خلال 2226 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات قطاع الصناعة بنسبة 0.28% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.07%.



وسجل سعر سهم عمون الدولية للاستثمارات المتعددة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.93% وصولاً إلى سعر 0.85 دينار تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 0.86 دينار، في المقابل سجل سعر سهم سرى للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.48 دينار تلاه سهم السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 3.57% وصولاً إلى سعر 0.54 دينار.