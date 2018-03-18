"أدنوك" وتوتال توقعان اتفاقيتي امتياز بحريين

الشارقة 24 – وام:

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأحد، اتفاقيتي امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 20% في امتياز "أم الشيف ونصر"، و5% في امتياز "زاكوم السفلي" البحريين في أبوظبي.

وقدمت "توتال" 4.2 مليار درهم "1.15 مليار دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "أم الشيف ونصر"، و1.1 مليار درهم "300 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "زاكوم السفلي" اللذين ستتولى إدارتهما "أدنوك البحرية" إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابة عن الشركاء الآخرين.

وتسري الاتفاقيتان لمدة أربعين عاماً، تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 9 مارس 2018.

وقع الاتفاقيتين، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك "، ومجموعة شركاتها وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " توتال".

وجرت مراسم التوقيع في متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وفرنسا في مختلف المجالات، بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتسري الاتفاقيتان لمدة أربعين عاماً تبدأ بأثر رجعي اعتبارا من 9 مارس 2018.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذه المناسبة، "تتماشى هذه الاتفاقيات مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تهدف إلى الاستفادة من معرفة وخبرة شركة "توتال" في حقول النفط والغاز البحرية في إمارة أبوظبي وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في تطوير الغطاء الغازي الضخم في امتياز " أم الشيف"، وفقاً لأفضل الطرق المجدية اقتصادياً علماً بأن أدنوك انتهت مؤخراً من حفر بئر تقييمية لهذا الغرض وكانت النتائج مشجعة، كما يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية "أدنوك" المتكاملة 2030 للنمو الذكي"، والتي تشمل ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز وتحقيق قيمة إضافية وزيادة العائد الاقتصادي والربحية من عملياتنا في جميع مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وغيرها".

وأضاف "تمتد الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي و"توتال" لأكثر من 75 عاماً قامت خلالها الشركة بدور مهم في تطوير حقول النفط والغاز في الإمارة، من خلال علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة التي تربطها مع أدنوك في جميع مجالات ومراحل القطاع، وتمثل الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم خطوة مهمة تسهم في ترسيخ أطر التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية في القطاع مع التركيز على تحقيق قيمة إضافية".

وتعتبر "توتال" أحد أقدم وأكبر شركاء "أدنوك" الدوليين، حيث بدأت الشركة أعمالها في قطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، ومع مرور الوقت تطورت الشراكة في مجالات ومراحل القطاع كافة لتشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية والبرية والتكرير والمعالجة والشحن.