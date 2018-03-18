"اقتصادية الشارقة" تنظم زيارة إلى مصر ضمن وفد رسمي

الشارقة 24:

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة زيارة لجمهورية مصر العربية ضمن وفد رسمي من إمارة الشارقة، يجري خلالها بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الأصعدة الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

ويترأس الوفد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ويضم الوفد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وسعادة حمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" وسعادة عبد العزيز محمد حميد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى عدد من مسؤولي جمعية الشارقة التعاونية وعدد من شركات القطاع الخاص في الإمارة كشركة مستودع الحياة للأدوية وشركة القدرة لصناعة الثلاجات وشركة الأجمل لتجارة المفروشات وغيرها.

ويأتي تنظيم أعمال الوفد ضمن جهود الدائرة للترويج لمكانة دولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص في الأسواق العالمية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية، كأحد أبرز الشركاء التجاريين للدولة، ويبحث وفد الإمارة الشراكات الاقتصادية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مصر، حيث تبرز كشريك اقتصادي متميز لإمارة الشارقة نظراً لوجود روابط اقتصادية متينة بين الجانبين.

ويشمل جدول فعاليات الزيارة عدداً من الجلسات والحلقات النقاشية واللقاءات بين كبرى المؤسسات من الجانبين على الصعيدين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز فرص الشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وفرص تأسيس المشاريع المشتركة، فضلاً عن بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تشكيل وفد الشارقة الذي يضم العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة يعزز نجاحات وجهود الدائرة في الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة من خلال استعراض ممثلي ومسؤولي تلك الجهات لمناخ وفرص الأعمال، والتباحث مع المسؤولين وقادة الشركات المصرية حول مجالات تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، بما يعود بالنفع على اقتصاد الجانبين.

وأضاف السويدي أن مثل هذه الزيارات تشكل مجالاً إضافياً من مجالات التعاون والتنسيق للترويج لإمارة الشارقة وبيئة أعمالها المبتكرة، مشيراً إلى أن استكشاف الفرص الاستثمارية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة للإمارة يشكل العنوان الأبرز لهذه البعثة، ومنوهاً إلى وجود مجالات تعاون مشتركة بين إمارة الشارقة ومصر في قطاعات رئيسية وحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات بالإضافة إلى التجارة.

ومن جانبه أكد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية وتبادل المعارف والخبرات وفق نهج وقيم إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أهمية التعاون والتنسيق وعقد شراكات طويلة المدى بين الشارقة و جمهورية مصر العربية التي حققت مكانتها البارزة في مختلف المجالات.

وذكر الشيخ فاهم القاسمي، "إننا على ثقة تامة من أن هذه الزيارة ستمهد لآفاق أوسع من التكامل بهدف تطوير سبل التنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات".

وأضاف رئيس دائرة العلاقات الحكومية، "تسعى الشارقة إلى بلوغ اقتصاد متنوع انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وبالشكل الذي يمنح الأولوية للتقدم التكنولوجي والابتكاري، ومن خلال هذه الزيارة إلى جمهورية مصر العربية فإننا حريصون على تبادل الأفكار في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة والصحة، وتطبيق هذه التجربة والخبرات لتطوير القدرات البحثية، ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون نحو أعمال مستدامة بما يخدم مصلحة كل من إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية".

من جانبه قال سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، أن مشاركة المؤسسة إلى جانب وفد دولة الإمارات في الملتقى الاقتصادي بجمهورية مصر العربية يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز مكانة رواد الأعمال في الخارطة الاقتصادية التي تعمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة"، حيث ستعزز هذه المشاركة من نجاحات وجهود المؤسسة في قطاع ريادة الأعمال من خلال الاطلاع على التجربة المصرية والعمل على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استعراض التجارب مع ممثلي ومسؤولي تلك الجهات في مصر، والتباحث مع المسؤولين حول مجالات تعزيز التعاون، بما يعود بالنفع على رواد الأعمال المواطنين وتعزيز خبراتهم بتجارب جديدة.

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر لـ "استثمر في الشارقة": "تتمتع دولة الإمارات وإمارة الشارقة بعلاقات راسخة مع جمهورية مصر العربية، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات".

وأضاف: "تأتي زيارتنا إلى مصر ضمن وفد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتعزيز الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها مختلف قطاعاتنا الحيوية، والترويج لمناخ الأعمال المشجع في الإمارة، وسهولة تأسيس الأعمال، وأن الشارقة تشكل إضافة نوعية للشركات المصرية الراغبة في التوسع إلى منطقة الخليج العربي، والوصول من خلالها إلى الأسواق العالمية في آسيا وأستراليا ودول المنطقة، نظراً لامتلاكها مناطق صناعية وموانئ بحرية وجوية وبنية تحتية حديثة داعمة للشركات".

وأضاف: "نتطلع إلى بناء شراكات فاعلة مع المزيد من رجال الأعمال المصريين، وجذب استثمارات تدعم رؤيتنا التنموية، وسنسعى بدورنا إلى توضيح المنافع المترتبة على الاستثمار في الشارقة، واستعراض التسهيلات المتوافرة، التي تضمن سهولة تأسيس الأعمال وإطلاقها ونموها".