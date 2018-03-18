"مواصفات" تطور نظاماً وطنياً لضبط أوزان المنتجات في الأسواق

الشارقة 24:

تدخل الدولة خلال العام الجاري، مرحلة جديدة من التدقيق على أوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، حيث ستلزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق نظام وطني للقياسات الصناعية، ستطبق المرحلة الأولى منه على مصانع الدهانات ومشروبات الطاقة والدواجن الطازجة والمنظفات، على أن يبدأ العام المقبل تنفيذ خطة مماثلة تتضمن مصانع العصائر والزيوت النباتية والعطور والمشروبات الغازية.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن النظام الوطني للقياسات الصناعية، سيوفر الوقت والجهد في حالات التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بصورة تساعد المنتجين على تقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام، ويحقق للمستهلك الدقة في الأوزان والكميات بالسلع، ويبتعد به عن الأخطاء الناتجة عن الأوزان.

ونوه سعادته إلى أن نظام القياسات الصناعية يعد نظاماً ابتكارياً ينظم عمليات القياس في المصانع من خلال منظومة متكاملة تشمل كل مراحل الإنتاج التصنيعي، بدءاً من القياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، مروراً بكفاءة العاملين ودقة أدوات القياس وتصنيفها ومعايرتها بشكل دوري في مختبرات معتمدة للحصول كفاءة القياسات وتقليل الهدر الناتج عن أخطاء القياس، وصولاً إلى المنتج النهائي وتوزيعه على المستهلكين.

وأضاف سعادته أن النظام الذي طورته الهيئة وصدر لأجله قرار مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2017، بهدف ضبط عمليات القياس لأوزان وأحجام السلع والمنتجات في كافة مراحل إنتاجها، بهدف توفير منتجات في الأسواق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتقليل الهدر في إنتاجها، ورفع كفاءة العاملين بالمصانع كذلك.

وأضاف أن الهيئة تهدف كذلك من تطبيق القرار بالإضافة إلى حماية المستهلك، وتعزيز فرص الصناعات الوطنية للمنافسة الإقليمية والعالمية، وضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الكميات والأوزان والأحجام، فضلاً عن تجنيب المصانع الوطنية الازدواجية في التفتيش اللاحق لعملية الإنتاج، وقد نفذنا في سبيل ذلك مجموعة من الورش التوعوية للمنتجين والمصنعين، كان آخرها الأسبوع الماضي.

وحسب سعادة المعيني، فإن مصانع إنتاج الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، ستصبح مطالبة بصورة دقيقة خلال العام الجاري بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، وسيتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيرتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية.