اللجنة الاقتصادية الإماراتية- المصرية تبحث تعزيز التعاون

الشارقة 24:

شهدت القاهرة، أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، برئاسة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وحضور نخبة رفيعة المستوى، من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

حضر أعمال اللجنة، التي عقدت على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري بالقاهرة، سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة، سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة، وسعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، إلى جانب ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة مبادلة "مصدر"، وشركة بروج وشركة الظاهرة الزراعية، وشركة دانة غاز، علاوة على ممثلين عن كل من مجموعة ثاني للاستثمار، ودبي للاستثمار، وشركة إعمار العقارية، وماجد الفطيم ومجموعة الفهيم، وموانئ دبي العالمية وجلفار للأدوية، والخليج للسكر وشركة وصايا.

تناولت أعمال اللجنة، تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة، وسبل تنمية الشراكات الراهنة، وجوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي.

واستعرض الجانبان، الفرص والتحديات للارتقاء بآفاق التعاون المشترك، في 13 قطاعاً تنموياً شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي والمالي ومجال المواصفات والمقاييس والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية.

وعكست المناقشات، تفاهماً متبادلاً، ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى مستويات جديدة أكثر تميزاً.

وسبق اجتماع اللجنة، على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأس جانب الإمارات فيه سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع التحضيري، الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اللجنة، ووضع التوصيات بشأن برامج العمل والآليات المقترحة، لضمان استمرارية نمو علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وعقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين والمصريين، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، واتحاد الغرف التجارية المصرية، ويعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة بأسواق البلدين، في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والقطاع المالي والمصرفي والنقل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة.

وقال معالي المنصوري، خلال كلمته، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إن انعقاد أعمال اللجنة يمثل إضافة قيمة إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة، والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وسيسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة، تكرس منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وتضع خريطة طريق عملية، لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

من جانبه، قال طارق قابيل، إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تدعم تضافر جهود الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات أكثر تقدماً، وأشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.