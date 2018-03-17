غرفة الشارقة تبحث الارتقاء بالعمل الاقتصادي النسائي

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على الدور الفعال والبناء، لمجلس سيدات أعمال الإمارات، في تطوير وتنمية قطاع سيدات الأعمال بالدولة، وتحفيز وتشجيع المرأة الإماراتية، في مزاولة العمل التجاري، ما جعلها ضمن النماذج العالمية في إدارة وقيادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وفي كافة القطاعات بكل اقتدار وثقة ونجاح.

وأثنى سعادته على جهود إدارات المجالس السابقة، في قيادة دفة العمل الاقتصادي النسوي بالدولة، والإنجازات العديدة التي تحققت، ما جعل مجلس سيدات أعمال الإمارات إحدى المؤسسات الرائدة، التي عملت ومازالت تعمل، بالتعاون مع مجالس السيدات في الإمارات، في إطار متكامل لخدمة مجتمع الأعمال عامة، والإسهام في بناء علاقات شراكة وتعاون، استهدفت أعضاء المجلس وجميع سيدات الأعمال بالدولة، وبمتابعة حثيثة وتوجيهات سامية من القيادة السياسية .

جاء ذلك، خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤخراً بالمقر الرئيسي للغرفة، وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات، برئاسة سعادة فريدة عبد الله العوضي رئيس المجلس، وبحضور رغدة حمد تريم عضو مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات وعضو مجلس إدارة غرفة الشارقة.

وتناول اللقاء، أوجه التعاون المتاحة بين الاتحاد وغرفة الشارقة من جهة، ومجلس سيدات أعمال الإمارات من جهة أخرى، بما يعزز الجهود المبذولة في خدمة قطاع الأعمال النسائي بالدولة، وإيجاد مبادرات وبرامج لمضاعفة إسهاماته.

واطلع سعادة العويس، من رئيس المجلس، على الأهداف والخطط التشغيلية للمجلس، عن الفترة المقبلة، والتي تصب في النهوض بالعمل الاقتصادي النسائي، ووضع مبادرات تنمي مهارات وقدرات القيادات النسائية، في إدارة المشاريع الاستثمارية، وتعمل على نشر ثقافة تأسيس مشاريع تجارية لرائدات الأعمال من فئة الشباب، وإيجاد برامج لإعداد الدراسات الاقتصادية قبل البدء بتأسيس مشروع تجاري.

وشكر رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، دعم اتحاد غرف الدولة للمجلس في الفترة الماضية، وأيضاً دعم غرفة الشارقة على إسهاماتها الجليلة، لاسيما أن غرفة الشارقة تعد من الأعضاء المؤسسين للمجلس، ولها محطات نيره ومتميزة في تاريخ دعم العمل الاقتصادي النسائي.

وفي نهاية اللقاء، قام رئيس وأعضاء المجلس بزيارة تعريفية لحضانة غرفتي الصغيرة التابعة للغرفة، والتي افتتحت حديثاً بحلتها الجديدة، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والمستلزمات الهادفة، إلى إيجاد بيئة ملائمة لاحتضان الأطفال، وتوفير برامج تعليمية وتثقيفية بإشراف كوارد إماراتية مؤهلة.