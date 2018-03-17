"غرفة الشارقة" تشدد على دعم القطاع الخاص بمبادرات مبتكرة

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها التام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة، وتوحيد جهود الطرفين للارتقاء ببيئة الأعمال، وتوطيد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة في كافة المجالات بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الحكيمة، مشيرة إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي ستحفز الحوار بين القطاعين، وتساعد القطاع الخاص على الاستفادة من المزايا التنافسية للإمارة في تعزيز أدائه ونشاطاته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة غرفة الشارقة بدورته السادسة عشر والذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، إضافة إلى مساعدي المدير العام وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين التنفيذيين في الغرفة.

وشدد مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه على ضرورة العمل على تذليل التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بالشارقة وتطوير البنية التشريعية لبيئة الأعمال، مؤكداً أن الحوار بين القطاعين العام والخاص خطوة أساسية نحو مجتمع أعمال مستدام، معتبراً ان الدور الذي تلعبه غرفة الشارقة في هذا المجال قد ساهم بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحويل هذا الحوار إلى شراكة استراتيجية فعالة تعود بالفائدة على الجميع.

ولفتت غرفة الشارقة إلى أنها اعتمدت خلال الفترة الماضية على آلية جديدة ومتطورة لتحفيز قنوات التواصل بينها وبين ممثلي القطاع الخاص خصوصاً في مجموعات الأعمال التابعة للغرفة، مشددةً على أنها عقدت خلال العام الماضي فقط أكثر من 30 اجتماعاً مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة العاملة في الشارقة كقطاعات العقارات والتجارة وغيرها، الأمر الذي أسهم في الاطلاع على واقع بيئة الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص، والعمل على مناقشة الفرص وسبل تطويرها، وبحث التحديات وطرق تذليلها مما كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانة قطاع الأعمال بالشارقة باعتباره بيئةً تفاعلية تهتم بتلبية كافة متطلبات الشركات والمؤسسات العاملة به.

وأشاد مجلس إدارة الغرفة بالتعاون الملموس الذي تظهره مختلف الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة، وحرصها على تضافر الجهود بالشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز من سمعة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية وثقافية وتعليمية وتنموية رائدة في المنطقة، معتبراً أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات نوعية خلال الفترة القادمة تعزز من خلالها دورها كممثل حقيقي ومرجعٍ لا غنى له لقطاع الأعمال، سواء من خلال تكثيف اللقاءات الدورية أو ابتكار آليات جديدة تحفز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهله عبر تبسيط إجراءاته وتسريع لقاءاته.

وأشار العويس إلى أن الغرفة مستمرة بالعمل على الارتقاء بأدائها وخدماتها ومبادراتها وفق خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة، ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، معتبراً أن الأولوية خلال العام الحالي هي لدعم قطاع الأعمال عبر توفير خدمات مبتكرة وإطلاق مبادرات نوعية تسهل ممارسة الأعمال بالإمارة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة قائلاً: "شكلت المرحلة الماضية نقلة نوعية في عمل الغرفة التي استهدفت أسواقاً خارجية واعدة عبر استغلال شبكة علاقاتها الدولية الواسعة لتحسين استفادة أعضائها من الفرص الاستثمارية، في حين ركزنا كذلك على تعزيز المساهمة المجتمعية للمؤسسات والشركات لأنها تشكل مجالاً إضافياً لتحسين سمعة الشركات بين عملائها وضمن الأسواق التي تعمل فيها مما يعزز تنافسيتها وجاذبيتها للعملاء والمتعاملين، ونحن خلال العام الحالي ملتزمون بمتابعة هذا التوجه الذي نتوقع أن يكون له تأثير كبير على نمو وتطور مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة القائمة على اقتصاد المعرفة والأبحاث والتطوير".

وبدوره أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري على أهمية توفير شريحة واسعة من الخدمات لأعضاء الغرفة بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، معتبراً أن الغرفة نجحت في تقديم خدمات متنوعة لمجتمع الأعمال كالتحكيم التجاري وخدمات شهادات المنشأ وتنظيم لقاءات أعمال متخصصة حسب القطاعات، مشدداً في هذا المجال على دور الغرفة في مساعدة القطاع الخاص على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات مؤسسية تعود بالفائدة على الجميع.

وأشار خالد بن بطي إلى أن إجمالي عدد الأعضاء في غرفة الشارقة قد بلغ خلال العام الماضي 79925 عضواً بنمو بلغ 9.1% مقارنةً بالعام 2016 والذي بلغ فيه العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 73249 عضواً، معتبراً أن هذا النمو في عدد الأعضاء يعكس نجاحاً واضحاً لاستراتيجية الغرفة في استقطاب الاستثمارات والأعمال إلى الإمارة، وتميزها في تلبية متطلباتهم وفق خدمات مبتكرة ومتخصصة.

وصادق المجلس خلال الاجتماع على قراراته وتوصياته الصادرة عن اجتماعه السابق واجتماع المكتب التنفيذي المتعلقة بآليات تطبيق الانظمة المالية والادارية في كافة الوحدات التنظيمية بعد اقرارها، وبحث تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بجودة بيئة العمل داخلياً، واعتماد تقرير مدققي حسابات الغرفة للعام المالي للسنة الحالية 2018 وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.