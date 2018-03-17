"واحة الصجعة" تشارك بمعرض "الشرق الأوسط للاستثمار"

الشارقة 24:

أعلنت واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار العقاري "إيكرس 2018" الذي تقام فعالياته بمركز إكسبو الشارقة في الفترة ما بين 20-22 مارس الجاري، وذلك لعرض العديد من الفرص الاستثمارية التي تقدمها، خصوصاً في مجال قطع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، ومتاجر التجزئة، والاستخدامات المتعددة.

ويُقام المعرض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ويتضمن سلسلة من ورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والبرامج التدريبية، إلى جانب العروض والفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات والشركات المشاركة، من القطاعين العام والخاص.

وقال عبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية: "يسعدنا المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر السنوي المهم، الذي بات وجهة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المميزة في القطاع العقاري، بدولة الإمارات والمنطقة، وسنحرص خلال مشاركتنا على إبراز المميزات الفريدة لواحة الصجعة الصناعية الي تقدم فرصاً مجزياً وعوائد مرتفعة لفئات واسعة من المستثمرين".

وأكد فكري أن واحة الصجعة الصناعية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تضم 353 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية، ومتعددة الاستخدامات، ولتجارة التجزئة، وسكناً للموظفين والعمال، وتتميز بكونها تقدم فرصة التملك الحر للمواطنين العرب، والإيجار طويل الأمد لمدة 100 عام "حق الانتفاع" للمستثمرين من كافة الجنسيات الأخرى.

وتسعى واحة الصجعة الصناعية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة مثالية للنمو الاقتصادي المستقر، ومركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية، ومنصة لقطاعي الصناعة والعقار، وتتيح الواحة للمستثمرين الاستفادة من بنى تحتية من الطراز العالمي، تتضمن شبكة طرق متطورة، وشبكة متكاملة لمكافحة الحريق، ومساحات مرصوفة، ومرافق وخدمات، وشبكة غاز، وإنارة شوارع مزودة بإضاءة "ليد" الصديقة للبيئة، ومساحات واسعة لمواقف السيارات، ومناطق خدمية، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات وبالقرب من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية.