البورصة ترتفع في دبي والكويت وعُمان والأردن الخميس

الشارقة 24:



سجلت أسواق المنطقة تبايناً في أدائها، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بشكل ملحوظ بنسبة 0.95% لتقفل عند مستوى 3197.30 نقطة، وسط تباين في أداء القطاعات، فيما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.40% لتقفل عند مستوى 7744.68 نقطة.



وارتفعت السوق الكويتية بدعم من بعض القطاعات لتستقر عند مستوى 6760.23 نقطة بأرباح جيدة نسبتها 0.18%، فيما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.37% لتقفل عند مستوى 1355.51 نقطة، بضغط من كافة قطاعاتها قادها قطاع الصناعة، وارتفعت السوق العمانية بضغط من قطاعها الصناعي لتقفل عند مستوى 4896.93 نقطة بأرباح نسبتها 0.05%، بينما سجلت السوق الأردنية أرباحاً جيدة، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 0.34% ليستقر عند مستوى 2226.02 نقطة.



السوق الإقفال التغير دبي 3197.30 0.95% السعودية 7744.68 0.40 % سالب الكويت 6760.23 0.18 % البحرين 1355.51 0.37% سالب عمان 4896.93 0.05% الاردن 2226.02 0.34 %







أرباح ملحوظة في سوق دبي



ارتفعت سوق دبي بشكل جيد في تعاملات الخميس، وسط تباين أداء قطاعاتها وتعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 30.08 نقطة أو ما نسبته 0.95% ليقفل عند مستوى 3197.30 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 172.8 مليون سهم بقيمة 361.6 مليون درهم نفذت من خلال 3012 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.42%، في المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.54% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.75%.



وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 5.60 درهم، تلاه سهم إعمار بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 5.96 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00% وصولاً إلى سعر 0.322 درهم، تلاه سهم تبريد بنسبة 5.17% وصولاً إلى سعر 1.65 درهم.



تراجع آخر للسوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها



سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملموساً في تعاملات الخميس، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7744.68 نقطة خاسراً بواقع 30.74 نقطة أو ما نسبته 0.40%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 177.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 121 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.39%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.26%، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.61%.



وسجل سعر سهم إكسترا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.69% وصولاً إلى سعر 71.00 ريال، تلاه سهم أسمنت ينبع بنسبة 2.64% وصولاً إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 27.25 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 9.96% وصولاً إلى سعر 67.80 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.3 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 23.4 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 635.1 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 502.5 مليون ريال.



محطة خضراء في السوق الكويتية



ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.91 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 6760.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.2 مليون سهم بقيمة 9.4 مليون دينار، نفذت من خلال 2294 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 6.8 نقطة، تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 6.5 نقطة، فيما كان قطاع تأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 4.1 نقطة، تلاه قطاع اتصالات بواقع 2.4 نقطة.



وسجل سعر سهم مدار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.72% وصولاً إلى سعر 27.9 فلس، تلاه سهم قابضة م ك بنسبة 14.04% وصولاً إلى سعر 325 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم متحدة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76% وصولاً إلى سعر 60 فلساً، تلاه سهم تنظيف بنسبة 9.94% وصولاً إلى سعر 62.5 فلس.



واحتل سهم جياد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرون بواقع 5 ملايين سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.4 مليون دينار.



خسائر في السوق البحرينية وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الخميس، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1355.51 نقطة خاسراً بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.37%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.01 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.36 نقطة، فيما استقر أداء بقية القطاعات دون أدنى تغير.



وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.115 دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.92% وصولاً إلى سعر 0.133 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 380 ألف سهم.



ارتفاع هامشي في السوق العمانية



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بضغط من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.33 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 4896.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 802 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20%.



وارتفع سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 30.00% وصولاً إلى سعر 0.065 ريال، تلاه سهم الكامل للطاقة بنسبة 4.94% وصولاً إلى سعر 0.340 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.104 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 3.16% وصولاً إلى سعر 0.153 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.8 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم المها للسيراميك بواقع 539 ألف ريال.



ارتفاع جيد للسوق الأردنية بدعم من قطاعي المال والصناعة



سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً جيداً في تعاملات جلسة الخميس، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2226.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 2640 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 30 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%.



وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإنتاج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.85% وصولاً إلى سعر 0.98 دينار، تلاه سهم نور كابيتال للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 1.00 دينار.