اللجنة المشتركة الإماراتية الغينية تعقد اجتماعها الأول

الشارقة 24 – وام:



عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا، أعمال اجتماعها الأول الخميس في أبوظبي.



ترأس الاجتماع عن الجانب الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وعن الجانب الغيني معالي مامادي توري وزير الخارجية.



ورحبت ريم الهاشمي بوزير الخارجية الغيني وأعضاء الوفد المرافق له، متمنية لهم طيب الإقامة ودوام التوفيق.



واستعرضت معاليها العلاقات العميقة التي تربط دولة الإمارات مع دول أفريقيا جنوب الصحراء والمصالح العالمية المشتركة ورؤية قادتها في تحقيق طموحات شعوبها بدور اقتصادي وثقافي أكبر من أي وقت مضى.



وقالت معالي ريم الهاشمي، إنه مع توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ودول المنطقة نمت العلاقات الدبلوماسية لتتخذ شكل شراكات دولية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات منحت في العام 2012 حق الانضمام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب لتصبح من أوائل دول الخليج العربية التي تنتسب للمنظمة.



وأضافت معاليها، أن من الشواهد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط السياسية مع منظمة دول أفريقيا جنوب الصحراء هو تواجد 17 بعثة دبلوماسية للدولة في دول أفريقيا جنوب الصحراء في الوقت الذي يزداد فيه سنوياً عدد البعثات الدبلوماسية في هذه الدول.



وأكدت أن دولة الإمارات ترى في عمل اللجان المشتركة أداة فعالة من شأنها دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية أكثر وتقويتها مع جميع دول القارة.



وأشادت بما حققته القارة الافريقية من إنجازات اقتصادية وتنموية خلال العقد الماضي، وقالت "لقد أبهرت القارة الأفريقية العالم كله بسرعة نمو اقتصادها بالرغم من الصعوبات التي تواجهها وأنه لشرف لنا أن نعبر عن التزامنا في دعم نمو القارة من خلال زيادة عدد بعثات الدولة الدبلوماسية في القارة الأفريقية وزيادة استثماراتنا وتجارتنا المتبادلة، بالإضافة إلى البحث عن المزيد من أوجه التعاون بين بلدي الإمارات والقارة الأفريقية".



وأكدت معالي ريم الهاشمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا يربطهما بشكل خاص علاقات تاريخية متميزة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، منوهة بانعقاد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة المشتركة اليوم والذي يعكس حرص القيادة واهتمامها بتطوير الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما نوهت معاليها، بعلاقات الدولة المتميزة مع جمهورية غينيا حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لالرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا ورئيس الاتحاد الأفريقي السابق على هامش القمة العالمية للحكومات في فبراير 2017، كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بنظيرة الغيني بتاريخ 21 ديسمبر 2017 في مدينة العين.



وأوضحت ريم الهاشمي، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً وازدهاراً ملحوظاً على المستوى السياسي حيث تمتلك دولة الإمارات وجمهورية غينيا وجهات نظر متماثلة فيما يتعلق بأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشادت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بقصة النجاح المتحققة على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث حقق التبادل التجاري نمواً استثنائياً في العام 2016 بواقع 253%، مقارنة بالعام 2015 مدفوعاً بصادرات الذهب الغينية إلى الإمارات حيث وصل حجم إجمالي التبادل إلى 1.3 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ 365 مليون دولار فقط خلال العام 2015 لتكون الإمارات بذلك الوجهة الأولى عالمياً لصادرات غينيا خلال العام 2016، والمصدر الثاني لواردات غينيا على مستوى العالم خلال نفس العام.



وأعربت الهاشمي عن توقعاتها بأن يستمر التبادل التجاري بين البلدين بالنمو خلال الأعوام القادمة خصوصاً في ظل الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أبرزها استثمارات الألمنيوم.