الأخضر يلون مؤشرات البورصة في دبي والكويت الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعاً، في أدائها في تداولات جلسة الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بشكل هامشي بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 3167.22 نقطة، وسط تباين في أداء القطاعات، فيما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 7775.42 نقطة.

وارتفعت السوق الكويتية، بدعم من بعض القطاعات لتستقر عند مستوى 6748.32 نقطة، بأرباح جيدة نسبتها 0.30%، بينما تراجعت السوق العُمانية، بضغط من قطاعها الخدمي، لتقفل عند مستوى 4894.60 نقطة، بخسائر نسبتها 0.11%، وتراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.04%، لتقفل عند مستوى 1360.53 نقطة، بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك، وسجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً، ليتراجع مؤشرها العام بنسبة 0.06%، ليستقر عند مستوى 2218.42 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3167.22 %0.02 السعودية 7775.42 0.03% سالب الكويت 6748.32 %0.30 البحرين 1360.53 %0.04 سالب عمان 4894.60 %0.11 سالب الاردن 2218.42 0.06% سالب

ارتفاع هامشي في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي بشكل طفيف في تعاملات الأربعاء، وسط تباين أداء قطاعاتها وتعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.79 نقطة، أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 3167.22 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 118.2 مليون سهم بقيمة 240.5 مليون درهم نفذت من خلال 2368 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات، واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.80%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.22%، في المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.53% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.28%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 1.75 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 3.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.14% وصولاً إلى سعر 1.37 درهم، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 1.97% وصولاً إلى سعر 0.318 درهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً طفيفاً في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7775.42 نقطة، خاسراً بواقع 2.63 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 159.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.62%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.36%، في المقابل سجل قطاع الطاقة، أعلى نسبة تراجع بواقع 0.70%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.56%.

وسجل سعر سهم بتروكيم، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.09% وصولاً إلى سعر 26.20 ريال، تلاه سهم إكسترا بنسبة 6.94% وصولاً إلى سعر 67.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الراجحي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.17% وصولاً إلى سعر 74.90 ريال، تلاه سهم ولاء بنسبة 2.08% وصولاً إلى سعر 33.85 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 17.1 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 616.4 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 594.1 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل الصعود وتربح 20 نقطة

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.03 نقطة أو ما نسبته 0.3% ليقفل عند مستوى 6748.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59.5 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار، نفذت من خلال 2307 صفقات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 21.3 نقطة، تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 18.7 نقطة، فيما كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 24.1 نقطة، تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 4.8 نقطة.

وسجل سعر سهم التعمير، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.25% وصولاً إلى سعر 28.4 فلس، تلاه سهم وطنية د ق بنسبة 10.52% وصولاً إلى سعر 62 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم العيد أعلى نسبة تراجع بواقع 40% وصولاً إلى سعر 54 فلساً، تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 17.13% وصولاً إلى سعر 15 فلساً، واحتل سهم عقارات ك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.1 مليون سهم، تلاه سهم مزايا بواقع 7.4 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 1.2 مليون دينار.

تراجع طفيف في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأربعاء، بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1360.53 نقطة خاسراً بواقع 0.56 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 612.7 ألف سهم بقيمة 144.5 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 10.26 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.50 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، فيما استقر أداء بقية القطاعات دون أدنى تغير.

وارتفع سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع بنسبة 1.28%، ليقفل عند سعر 0.395 دينار، في المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 1.100 دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.72% وصولاً إلى سعر 0.137 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 324.8 سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 76.3 ألف سهم.

تراجع طفيف في السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من قطاع الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.19 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4894.6 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 742 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة، واستقرار أسعار أسهم 22 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.11% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.00%.

وارتفع سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات، بنسبة 4.71% وصولاً إلى سعر 0.089 ريال، تلاه سهم الكامل للطاقة بنسبة 3.85% وصولاً إلى سعر 0.324 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.70% وصولاً إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 2.25% وصولاً إلى سعر 0.087 ريال.

واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات، المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.4 مليون سهم، تلاه سهم التأمين الأهلية بواقع 1.9 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 747.5 ألف ريال، تلاه سهم التأمين الأهلية بواقع 698.3 ألف ريال.

محطة حمراء في السوق الأردنية بضغط من قطاع الخدمات

سجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً، بعد تعاملات جلسة الأربعاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.06%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2218.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار، نفذت من خلال 2588 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم دار الغذاء، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.63 دينار، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 0.86 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للاستثمارات المالية، أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83% وصولاً إلى سعر 0.59 دينار، تلاه سهم الرأي بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.40 دينار.