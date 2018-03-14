"كهرباء ومياه الشارقة" و"جنرال إلكتريك" تناقشان رؤية 2020

الشارقة 24 – وام:

التقى عدد من كبار المسؤولين في "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" بوفد رفيع المستوى من شركة "جنرال إلكتريك" المدرجة في بورصة نيويورك الرمز GE لمناقشة سبل التعاون في مشاريع تعزز أداء قطاع الطاقة في الشارقة عبر مبادرات تنسجم مع رؤية الهيئة لعام 2020 الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة ودعم خطة الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على الموارد النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وحضر الاجتماع كل من سعادة الدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم رئيس "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" و جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" و أليكس ديميتريف نائب الرئيس الأول والرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة جنرال إلكتريك للتنمية العالمية ونبيل حبايب الرئيس والمدير التنفيذي لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و د. داليا المثنى رئيس "جنرال إلكتريك" في منطقة الخليج وغسان برغوت الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال أنظمة طاقة الغاز لدى "جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال الليم: "نحن ملتزمون باعتماد أفضل المعايير العالمية في كافة عملياتنا لتزويد موارد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي الموثوقة دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية وتعتبر جنرال إلكتريك للطاقة رائدة عالمياً في مجال التقنيات المبتكرة المستخدمة في قطاع الطاقة وركزت نقاشاتنا مع قيادة الشركة على مبادرات تعزيز كفاءة ومرونة واستدامة وموثوقية خدماتنا وتحسين أدائنا بصورة مستمرة بما يعود بفوائد ملموسة على سكان الشارقة".