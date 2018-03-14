خالد بن بطي الهاجري: 7 مجموعات تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تماشياً مع أهداف الغرفة في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة، بهدف تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها، وضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين لهذه القطاعات في مجموعات عمل تؤسسها الغرفة، ويشرف على متابعة أعمالها المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الغرفة، كان لابد من الاستعانة بمجموعة تضم البعض من أهل الاختصاص والخبرة، في كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك تأكيداً للتعاون وترسيخاً لمبدأ التشاور والتحاور فيما بين ممثلي الغرفة والأعضاء، والذي يخدم في نهاية المطاف قطاع الأعمال الخاص بالإمارة، بشكل خاص والدولة بشكل عام، ومن هذا المنطلق جاء هدف تأسيس مجموعات عمل القطاعات الاستثمارية المتخصصة في الغرفة.

وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة أنشأت 7 مجموعات عمل، والهدف من هذه المجموعات هي دعم القطاع الخاص والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات التي يمثلونها.

ومجموعات العمل هي: مجموعة عمل قطاع العقارات، ومجموعة عمل قطاع الصناعة، ومجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، ومجموعة عمل قطاع مشاريع الشباب، ومجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية، ومجموعة عمل قطاع الفنادق، ومجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة، ومجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية.