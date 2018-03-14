284 مليون درهم أرباح طيران أبوظبي في 2017

الشارقة 24 – وام:

حققت شركة طيران أبوظبي، أرباحاً صافية، بلغت 284 مليون درهم خلال عام 2017، بزيادة قدرها 1%، مقارنة مع عام 2016، فيما بلغت إيراداتها 1.6 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية السنوية للشركة، يوم الثلاثاء، بفندق ريتز كارلتون أبوظبي، وأقرت فيه توزيع أرباح نقدية بواقع 20 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2017 .

ترأس الاجتماع، سعادة نادر أحمد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من مساهمي الشركة، بحضور ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وناقشت الجمعية العمومية، البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2017، واطلعت على أنشطة شركة طيران أبوظبي، ومشاركاتها المحلية والخارجية كافة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، عرضاً لإنجازات الشركة، خلال عام 2017، وحجم التطور النوعي والتقني والمالي لها.