عمومية "العربية للطيران" تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية على المساهمين

الشارقة 24:

وافقت الجمعية العمومية لشركة "العربية للطيران"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:AIRARABIA) خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في الشارقة، الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأسمال الشركة على المساهمين (ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 2017، الأمر الذي يعكس عاماً آخر من الأداء المالي القوي الذي سجلته الناقلة الاقتصادية الحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، بعد أن حققت العربية للطيران أداءً مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مسجلة أرباحاً صافية قياسية بلغت 662 مليون درهم إماراتي، بزيادة 30% مقارنة بالأرباح التي سجلتها الشركة في العام السابق 2016.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما أقرّت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة لنفس الفترة. وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": إننا سعداء بالأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2017، والذي انعكس من خلال زيادة نسبة الأرباح النقدية التي أعلنا اليوم عن توزيعها على مساهمينا، إذ تتمتع "العربية للطيران" اليوم بمكانة متميزة تتيح لها مواجهة التحديات الراهنة، في الوقت الذي تواصل فيه التزامها بتطوير قطاع الطيران الإقليمي والعالمي ودفع عجلة النمو فيه، وتمثل ثقة عملائنا الكبيرة بنا العامل الرئيسي الذي يدفعنا إلى السعي قدماً نحو تحقيق استراتيجية النمو التي ننتهجها، مما سيمكننا من مواصلة أدائنا القوي خلال العام الجاري.