"تنمية الصناعة" يستضيف ورشة للتعريف بمبادرة "مزادات تدوير"

الشارقة 24 – وام:

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز إدارة النفايات – أبوظبي "تدوير"، ورشة عمل بمقر الدائرة بهدف التعريف بمبادرة "مزادات تدوير" لتشجيع قطاع الأعمال على التعامل السليم مع النفايات والحد من الأضرار البيئية الناتجة من خلال تبني المبادرات الصديقة للبيئة.

وقال الدكتور سالم الكعبي مدير عام بالإنابة لمركز إدارة النفايات "تدوير" أن مبادرة "مزادات تدوير" تأتي تماشياً مع استراتيجية المركز الرامية إلى تحقيق الإدارة المبتكرة والمتكاملة لقطاع النفايات من خلال التحول الرقمي للخدمات عبر استخدام الحلول التقنية الحديثة.. مشيداً بدور مكتب تنمية الصناعة على تعاونهم ودعمهم الدائمين لمختلف الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز بما يجسد الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين لتحقيق بيئة نظيفة آمنة ومستدامة.

وأكد حرص "تدوير" على تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعريف الجهات المعنية من القطاع الخاص من منتجي النفايات ومزودي الخدمات البيئية بأهمية التعامل السليم مع النفايات، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بطريقة سليمة وآمنة.