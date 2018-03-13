الأخضر يغطي بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، باستثناء سوق السعودية، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 7778.05 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق دبي بشكل هامشي بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 3166.43 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، وارتفعت السوق الكويتية هي الأخرى بدعم من بعض القطاعات لتستقر عند مستوى 6728.29 نقطة بأرباح طفيفة نسبتها 0.04%، كما ارتدت السوق العمانية مرتفعة بدعم من قطاعها المالي لتقفل عند مستوى 4889.79 نقطة بأرباح نسبتها 0.50%، وكذلك ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.58% لتقفل عند مستوى 1361.10 نقطة بدعم قاده القطاع البنكي، وتمكنت السوق الأردنية من تسجيل أرباح بعد أن ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.42% ليستقر عند مستوى 2219.67 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3166.43 %0.03 السعودية 7778.05 0.04% سالب الكويت 6728.29 %0.04 البحرين 1361.10 %0.58 عمان 4889.79 %0.50 الاردن 2219.67 0.42%

ارتفاع هامشي في سوق دبي بدعم ترأسه قطاع الاستثمار

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، بدعم من غالبية قطاعات السوق وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.92 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 3166.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 132.4 مليون سهم بقيمة 325 مليون درهم نفذت من خلال 3247 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.27% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.22%، في المقابل كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 5.27% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.75%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.03% وصولاً إلى سعر 0.350 درهم تلاه سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.41% وصولاً إلى سعر 1.45 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 2.70 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 1.68 درهم، واحتل سهم الإمارات دبي الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 75.7 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 64.2 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 24.8 مليون درهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 16.1 مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية ليتراجع المؤشر العام 0.04%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً طفيفاً في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7778.05 نقطة خاسراً بواقع 2.78 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 179.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 95 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.99% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.66%، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.63%.

وسجل سعر سهم المواساة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63% وصولاً إلى سعر 177.0 ريال تلاه سهم شمس بنسبة 3.75% وصولاً إلى سعر 35.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.97% وصولاً إلى سعر 71.00 ريال تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 2.25% وصولاً إلى سعر 95.40 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.6 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 24.8 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 700.6 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 501.6 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية وسط ضغط من غالبية قطاعاتها

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من بعض قطاعات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6728.29 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 41.7 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون دينار نفذت من خلال 2347 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 20.3 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 13.1 نقطة، فيما كان قطاع عقار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 8.2 نقطة تلاه قطاع خدمات بواقع 1.9 نقطة.

وسجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.05% وصولاً إلى سعر 125 فلس تلاه سهم الراي بنسبة 12.5% وصولاً إلى سعر 135 فلس، في المقابل سجل سعر سهم مدار أعلى نسبة تراجع بواقع 15.77% وصولاً إلى سعر 23.5 فلس تلاه سهم التعمير بنسبة 13.95% وصولاً إلى سعر 25.3 فلس، واحتل سهم اجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.2 مليون سهم تلاه سهم خليج ب بواقع 3.9 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.

البنوك تقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع البنكي، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1361.10 نقطة رابحاً بواقع 7.82 نقطة أو ما نسبته 0.58%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 300.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع البنوك التجارية بواقع 43.40 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.87 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، فيما استقر أداء بقية القطاعات دون أدنى تغير.

واقتصرت الارتفاع على سهمين وهما سهم بنك البحرين الوطني الذي ارتفع بنسبة 6.78% ليقفل عند سعر 0.630 دينار وسهم شركة الاثمار القابضة الذي ارتفع بنسبة 4.35% وصولاً إلى سعر 0.120 دولار، في المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.51% وصولاً إلى سعر 0.325 دينار تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 0.90% وصولاً إلى سعر 0.220 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 642 سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 276.8 ألف سهم.

السوق العمانية ترتد مرتفعة بدعم من البنوك

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من قطاعاها المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.37 نقطة أو ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 4899.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 32.1 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نفذت من خلال 772 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.08% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وارتفع سعر سهم إسمنت عمان بنسبة 2.58% وصولاً إلى سعر 0.398 ريال تلاه سهم اريدو بنسبة 2.58% وصولاً إلى سعر 0.478 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.960 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 2.40% وصولاً إلى سعر 0.285 ريال، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.2 مليون سهم تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 2.6 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 6.8 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 2.5 مليون ريال.

أرباح في السوق الأردنية بدعم من قطاعاتها الثلاث

تمكنت السوق الأردنية من تسجيل أرباح بعد تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.42% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2219.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 2546 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 44 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.41% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم التأمين الوطنية بنسبة 6.92% وصولاً إلى سعر 1.39 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.38 دينار تلاه سهم نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.54% وصولاً إلى سعر 1.05 دينار.